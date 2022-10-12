OMÜ 6. kez THE World University Rankings’te

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), üniversitelere ilişkin uluslararası sıralama kuruluşlarının yapmış olduğu sıralamalarda 2018 yılından bu yana gösterdiği başarılara bir yenisini daha ekleyerek THE World University Rankings 2023’te yer aldı. Bu başarı ile OMÜ THE Dünya Üniversite Sıralamalarında üst üste altıncı defa yer almış oldu.

İngiliz sıralama kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) 2023 Dünya Üniversite Sıralamaları ilan edildi. OMÜ, 2016 - 2017 eğitim-öğretim döneminden itibaren araştırma-geliştirme ve proje odaklı çalışmalara, yenilikçiliğe, girişimciliğe, kalite sistemine ve üniversite-sanayi iş birliğine sistematik biçimde yönlendirdiği yoğun emek, çaba ve insan kaynağı neticesinde THE Dünya Üniversiteler Sıralaması 2023’de 1501+ grubunda yer almayı başardı.

Bu yıl 104 ülkeden 1799 üniversitenin yer bulduğu Times Higher Education 2023 Dünya Üniversiteler Sıralaması bu zamana kadarki en büyük ve kapsamlı derecelendirme olmuş oldu. Bu yılın derecelendirmesinde 15.5 milyonun üzerinde araştırma yayınındaki 121 milyonun üzerinde atıf incelendi. Bunun yanı sıra dünya genelinden seçilen 40 bin araştırmacının katıldığı anketin sonuçları da değerlendirmede kullanıldı. 2 bin 500’ü aşkın üniversitenin başvurduğu değerlendirmede genel toplamda 680 binin üzerinde veri göstergesi toplandı. THE üniversitelerin performanslarını belirlerken, öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası bakış olmak üzere dört alan üzerinden 13 performans göstergesini değerlendirdi.

Dünya Üniversite Sıralamaları 2023 listesinde Türkiye’den 18’i “başvuran” olmak üzere 79 üniversite yer buldu. Türkiye’den üç üniversite ilk 500’e girmeyi başarırken 13 üniversite de ilk 1000’de yer edindi. OMÜ ise 2023 Dünya Üniversiteler Sıralamasında öğretim, araştırma, atıflar, endüstri geliri ve uluslararası görünüm kriterlerinden her birindeki skorlarıyla Türkiye’den 24 üniversiteyle birlikte 1501+ grubunda yer almayı başardı.