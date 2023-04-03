OMÜ 48. yaşında: ’Girişimci ve yenilikçi’ üniversiteler arasında 35. sırada

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 48. kuruluş yıl dönümünü, ’girişimci ve yenilikçi’ üniversiteler arasında 35. sıraya yükselerek taçlandırdı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) “2022 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”nde, 2021 yılına göre 11 basamak yükselerek Türkiye’deki üniversiteler arasında 35. sıraya yerleşti. Üniversitelerin yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetlerinin tetiklenmesi ve bu alandaki performanslarının ölçülmesi amacıyla Türkiye’de 2012 yılından bu yana açıklanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nin 11.’si 1 Nisan’da duyuruldu. Endeks kapsamında en girişimci ve yenilikçi 50 üniversite; "Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği", "Fikrî Mülkiyet Havuzu", "İş Birliği ve Etkileşim" ile "Ekonomik ve Toplumsal Katkı" boyutları altında 23 göstergeye göre sıralanarak kamuoyu ile paylaşıldı. OMÜ, 2014 yılında ilk defa 50. sıradan girdiği Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde daha sonraki yıllarda sıralamaya girememişti. 2021 yılında ise endekste 46. sırada yer alan OMÜ, 2022 yılında ise 35. sıraya yükseldi. Endeks sıralamasında bir taraftan 2 yıl arka arkaya kendine yer bulan OMÜ, diğer yandan 11 basamaklık bir ilerleyişle kararlılığını ve istikrarını tescil etmiş oldu.

OMÜ 48 yaşını kutluyor

Öte yandan, OMÜ’nün 48. kuruluş yıl dönümü, Kurupelit Kampüsü’ndeki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılarak kutlandı. Çelenk sunumunun ardından konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Kuruluş yıl dönümüne özel olarak belirmek istediğimiz, ‘girişimci ve yenilikçi’ üniversitelerde, bakanlığımız ve TÜBİTAK tarafından yapılan çalışmayla, OMÜ ilk olarak 2014 yılında 50. sıradan girdiği endekse geçen yıl 46. sıradan girmişti. 1 Nisan’da yapılan açıklamayla 11 basamak yükselmek süratiyle 35. sıradan ‘girişimci ve yenilikçi’ unvanını alan üniversiteler arasında yer aldı. OMÜ’nün her geçen gün daha fazla güçlenerek kendi öz gücünü dikkate alıp onunla daha kalıcı izler bırakmaya ve güçlü bir kurumsal yapıyla önümüzdeki nice uzun yıllarda yaşamasını arzu ediyoruz” dedi.

OMÜ’nün 48. kuruluş yıl dönümünde çeşitli etkinlikler yapılacak.