Ölümlü kazalarla gündeme gelen ‘Scooter’ için gençlere özel eğitim

Antalya Büyükşehir Belediyesi, son dönemde kullanımı çok yaygınlaşan ve daha çok gençlerin kullandığı elektrikli Scooter’ın güvenli kullanılmasını sağlamak için okullarda farkındalık atölyeleri düzenliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Gençlik Meclisi üyelerinin de katılımıyla okullara giderek, Scooter kullanımına yönelik farkındalık atölyeleri düzenliyor. Bu çerçevede öğrencilere güvenli ve doğru Scooter kullanımı hakkında bilgi verildi.

Scooter kullanım koşulları anlatıldı

Öğrencilere, Scooter’da azami hız sınırının 25 kilometre olduğu, yaş sınırının 15 olduğu, yaya yollarında kullanılmayacağı, bisiklet yolu veya şeridinin olduğu yerlerde taşıt yolunda sürülemeyeceği, birden fazla kişi binemeyeceği ve sırtta taşınan eşyalar dışında Scooterlar’da yük taşınamayacağı anlatıldı. Bilgilendirme eğitimi sonrasında öğrencilere uygulamalı olarak Scooter sürüş eğitimi verildi.

Farkındalık atölyeleri liselerde

Antalya Büyükşehir Belediyesi daha önce Scooter konusunda farkındalık yürütmek üzere yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Scooter konusunda eylem planı planlanması ile ilgili karar alınmış, Gençlik Meclisi üyelerinin katılımıyla bir farkındalık videosu çekilmiş ve Hobifest’te Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Güvenli ve Doğru Scooter Kullanımı Atölyesi gerçekleştirilmişti.