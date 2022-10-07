Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde eğitim öğretim yılı düzenlenen törenle başladı

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi 2022-2023 yılı eğitim öğretim dönemi yapılan törenle başladı.

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Salonunda yapılan programda açılış konuşmasını Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt yaptı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, birinci sınıf öğrencilerine nasıl bir okula geldiklerini ve okul kampusu hakkında bilgiler aktardı.

Atatürk Üniversitesi’nin Türkiye’de ki üniversiteler sıralamasında ilk 10 arasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, “Üniversitemize yeni bir şey üretecek olan herkese üniversitemizin kapıları sonuna kadar açıktır” dedi.

Programda konuşa n Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ise “1999 yılında Oltu Belediyesi Başkanı seçildiğimde bu kampusun kurucusu Necmettin Taşçıdır kampusun kurulmasının tek banisiyim, Öğrencilere Belediyemizin sosyal tesislerinde her öğrencimize ucuz yemek ve bedava internet hizmeti sunacağız” dedi.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı’nın öğrencilere hitabından sonra söz alan bir öğrencinin ’ilçede çok fazla sokak köpeği var, bunun için önlem almayacak mısınız’ sorusuna karşılık Başkan Taşçı, "Bu ay içerisinde hayvan barınağı ihalesini yapacağız. Bu hayvanları toplayıp rehabilitesini yapacağız. Daha sonra kontrollü bir şekilde tekrar bırakacağız" dedi.

Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal ise konuşmasında “Herkese hayırlı bir yıl hayırlı bir eğitim yılı geçirmesini diliyorum sevgili öğrenciler sorunlarınızı biliyoruz. Belediye Başkanımızla birlikte bütün sorunlarınızı çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Öğrenci arkadaşlar her türlü sorununuz da bizim kapımız açık her türlü çözümü de bulacağımızı düşünüyorum” dedi.

Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı Piyade Binbaşı Serdar Tekin, Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük Bekir, Ağır ceza reisi Uğur Han, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu, Jandarma Kıdemli Başçavuş Yusuf Pek, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, Oltu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ufuk Atmaca ,Oltu Toplum Sağlığı başkanı Pratisyen Doktor Ertaç Macit, Oltu İlçe Milli Eğitim müdürü İlhami Şahin ,Oltu İlçe Spor Müdürü Ömer Bektaş, Oltu Kaymakamlığı Yazı işleri Müdürü Kürşad Şenli Oltu Kaymakamlığı yazı işleri şefi Samet Akbulut’un katıldığı programda yeni gelen öğrencilere her türlü desteği sağlayacağı belirtildi.