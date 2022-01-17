Olgunlaşma Enstitülerinden rekor tasarım tescili

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başkanlık ettiği değerlendirme toplantısında olgunlaşma enstitülerini masaya yatırmış ve olgunlaşma enstitülerinin daha fazla etkin olması ve üretim kapasitesini artırma, geleneksel yaklaşımların inovatif şekilde yeniden ele alınabilme imkânlarını değerlendirmişti. Toplantıda tüm olgunlaşma enstitülerinin AR-GE merkezlerine dönüştürülme kararı alınarak AR-GE altyapılarını güçlendirmek için 6 Milyon TL’lik başlangıç destek ödeneği gönderilmişti.

Toplantı sonrasında Türk Patent ve Marka Kurumu ile işbirliğine gidilerek Türk Patent ve Marka Kurumunca görevlendirilen uzmanlar tarafından 24 olgunlaşma enstitüsünde görev yapan idareci, öğretmen ve usta öğreticiler ile öğrencilere patent/faydalı model, tasarım, coğrafi işaretler, temel kavramlar, süreçler ve patent başvuru uygulamaları konularında eğitimler verildi.

Tüm bu adımlar dört ay gibi kısa bir sürede meyvesini verdi. Olgunlaşma enstitüleri 7 bin 482 ürün için tasarım tescil başvurusunda bulundu. Başvurulardan 6 bin 830 ürünün tasarım tescili alındı.

Adana Olgunlaşma Enstitüsü Türkiye birincisi

523 tasarım tescili ile Adana Olgunlaşma Enstitüsü Türkiye birincisi olurken Antalya, Bursa, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüleri 500’er tasarım tescili ile ikinci oldular. İzmir Olgunlaşma Enstitüsü ise 426 tasarım tescili ile üçüncü oldu.

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Bakan Özer şunları söyledi:

“Olgunlaşma enstitüleri kültürel mirasımızın korunması ve günümüze aktarılmasında çok önemli işlev gördüler. Ülkemizde hâlen 24 olgunlaşma enstitüsü bulunmakta olup bu dönemde enstitülerimizi yeni bir yaklaşımla ele aldık. Yaptığımız değerlendirme toplantısı sonrasında tüm enstitülerimizin birer AR-Ge merkezine dönüştürülmesi ve bu çerçevede üretim çalışmalarını yeniden yapılandırma kararı almıştık. Olgunlaşma enstitülerimizin birer AR-GE merkezi olarak çalışabilmeleri için altyapılarını güçlendirmek üzere 6 Milyon TL’lik başlangıç destek ödeneğini de enstitülerimize gönderdik. Türk Patent ve Marka Kurumu ile iş birliğine giderek olgunlaşma enstitülerimizin fikrî mülkiyet konularında kapsamlı eğitimler almalarını sağladık. Yapılan çalışmalar dört ay gibi kısa sürede meyvelerini verdi. Olgunlaşma enstitülerimiz 7 bin 482 ürün için tasarım tescil başvurusunda bulundular. Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında 6 bin 830 ürünün tescili alındı. Olgunlaşma enstitülerimiz, bir taraftan kültürümüzün gelecek nesillere yaygın bir şekilde aktarılmasını sağlarken diğer taraftan bu ürünlerin tasarım, faydalı model ve marka tescilleri için de çalışmalar yapacak. Bu yöndeki desteklerimiz devam edecek. Bu süreçte olgunlaşma enstitülerinin birer AR-GE merkezi olarak dönüşümlerini destekleyen Emine Erdoğan Hanımefendi’ye şükranlarımı arz ediyorum. Bu başarılarından dolayı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzü ve olgunlaşma enstitü yönetici, öğretmen, usta öğretici ve öğrencilerini kutluyorum. Bakanlığımızın fikrî mülkiyet ve sınai haklar konusunda kapasitesinin gelişmesine verdikleri desteklerden dolayı Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’a teşekkür ediyorum.”