Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin başladığını duyurdu.