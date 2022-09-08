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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 18 Eylül tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgelerini erişime açtı.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 18 Eylül tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgelerini erişime açtı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 18 Eylül tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgelerini erişime açtı.
Eğitim 08.09.2022, 14:23
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 18 Eylül tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgelerini erişime açtı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
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|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
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|7
|7. Sakaryaspor
|4
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|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
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|12
|6. Chelsea
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|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
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|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
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|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
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