Olağanüstü Haller Pedagojisi çalıştayının üçüncüsü Gaziantep’te düzenlendi

Bahçeşehir Koleji Gaziantep Kampüsünde Prof. Dr. Levent Eraslan‘ın katılımıyla Olağanüstü Haller Pedagojisi çalıştayının üçüncüsü yapıldı.Deprem illerinden gelen uzmanların yer aldığı çalıştayda bilgi paylaşımında bulunan Eraslan, “Yangın, deprem, sel ve pandemi gibi olağanüstü hallerde eğitimde mutlaka bir B planı olmalı” dedi.

Bahçeşehir Koleji Gaziantep Kampüsünde düzenlenen çalıştayda konuşan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Olağanüstü Haller Pedagojisi çalıştayının ilk ikisinin teorik olduğunu, Gaziantep’te yaptıkları çalıştayın ise işin saha boyutunu ele alacağını ifade etti. Prof. Dr. Levent Eraslan, olağanüstü Haller Pedagojisi’nin yangın, deprem, sel ve pandemi gibi durumlarda eğitim ve öğretimin nasıl devam edeceğine dönük olarak, eğitim programlarının düzenlenmesi, öğretim yöntem ve tekniklerinin planlanması, ölçme ve değerlendirme gibi özellikleri içeren ve özünde de eğitimde B planı olarak ifade edilen süreci oluşturmak olduğunu ifade etti.

"Bu tip durumlarda mutlaka eğitimde bir B planı olmalıdır"

Eğitimde mutlaka bir B planının olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Levent Eraslan, “Çok farklı deprem illerinden değerli uzmanlarla Bahçeşehir Kolejinde kavramın sistematik yapısını oluşturacağız. Olağanüstü Haller Pedagojisi dediğimiz, yangın, deprem, sel ve pandemi gibi durumlarda eğitim ve öğretimin nasıl devam edeceğine dönük olarak, eğitim programlarının düzenlenmesi, öğretim yöntem ve tekniklerinin planlanması, ölçme ve değerlendirme gibi özellikleri içeren ve özünde de eğitimde B planı olarak ifade ettiğimiz süreci oluşturmaktır. Çünkü böylesi olağanüstü hallerde ilk yapılan eğitime ara verilmesidir. Biz de diyoruz ki mutlaka eğitimde bir B planı olmalıdır" şeklinde konuştu.

"Gaziantep’te çıkacak sonuçlar tüm ülke ve dünyaya fayda sağlayacak"

“Olağanüstü hallerin o kritik zamanı aşıldıktan sonra hızlıca çocukların eğitim ve öğretim sürecine alınması ve buralarda iyileştirilmesini temel ediniyoruz” diyen Prof. Dr. Eraslan, "Olağanüstü Haller Pedagojisikavram dünyada bir ilktir. Bu kavram ülkemizde pandemide oluşan okullara uzun ara verilişten depremde yaşanan ara verilişe kadar durumu da gözeterek oluşturuldu. Umarım Gaziantep’te çıkacak sonuçlar tüm ülke ve dünyaya fayda sağlayacaktır. Bu üçüncü çalıştayımız olacak. İlk ikisi işin teorik kısmıydı. Şimdi buraya davet ettiğimiz uzmanlarımız daha çok deprem problemini yaşayan öğretmenlerimizdir. Genelde okulları yıkılan, enkaz altında yakınlarını çıkartan öğretmenlerdir. Şimdi işin saha boyutunu ele almayı planlıyoruz" diye konuştu.