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’Okumak Güzeldir’ kitap okuma yarışmasının 3’üncüsünün detayları belli oldu

Eyüpsultan Belediyesi’nin, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve Türk Dili ve Edebiyatı’nın seçkin eserlerine ilgiyi artırmak için “Okumak Güzeldir” sloganı ile her yıl geleneksel olarak düzenlediği kitap okuma yarışmasına başvurular başladı.

Eğitim 31.01.2022, 15:30
’Okumak Güzeldir’ kitap okuma yarışmasının 3’üncüsünün detayları belli oldu

Eyüpsultan Belediyesi’nin, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve Türk Dili ve Edebiyatı’nın seçkin eserlerine ilgiyi artırmak için “Okumak Güzeldir” sloganı ile her yıl geleneksel olarak düzenlediği kitap okuma yarışmasına başvurular başladı.

Bu yıl İstiklal Harbi Zaferi’nin 100. yılına özel olarak gerçekleştirilecek olan yarışmaya katılım için son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022 Salı saat 17:00. Yarışmaya katılmak isteyenlerin, belediyenin internet sitesi üzerinden yayınlanan yarışma başvuru/üyelik formunu doldurmaları gerekiyor. Katılımların ücretsiz olduğu, yaş sınırlamasının bulunmadığı yarışma belediyenin web sitesi üzerinden 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü 21:00 - 21:50 saatleri arasında yapılacak.

Bu senenin kitapları

Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar Eyüpsultan Belediyesi tarafından belirlenen Türk Edebiyat dünyasının önemli eserleri arasında yer alan Mithat Cemal Kuntay’ın “Üç İstanbul”, Falih Rıfkı Atay’ın “Zeytin Dağı”, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Sahnenin Dışındakiler”, Kemal Tahir’in “Yorgun Savaşçı”, Tarık Buğra’nın “Firavun İmanı” isimli 5 kitabı kendileri temin ederek okuyacak.

Kaybedeni olmayan yarışmanın ödülleri

Yarışmada dereceye girenleri muhteşem ödüller bekliyor. Birinciye 7 bin 500 TL ve dizüstü bilgisayar, ikinciye 5 bin TL ve tablet, üçüncüye 3 bin TL ve tablet, yarışmaya başvuran Eyüpsultanlılar arasında birinciye fotoğraf makinası, dereceye giren ilk 25’e bin TL kitap hediye çeki, dereceye giren ilk 100 Eyüpsultanlı yarışmacıya 2 kişilik boğaz turu, dereceye giren ilk 150 kitapsevere ise Müze Kart verilecek.

Bu beş önemli eseri de okuyan katılımcılara online olarak yapılacak yarışmada her kitap için 10 çoktan seçmeli seçenekli toplam 50 soru sorulacak. Sınav süresi 50 dakika olan yarışmada katılımcılar interneti olan bir bilgisayar, tablet, PC veya akıllı telefondan belediyenin web sitesi üzerinden sisteme giriş yaparak katılabilecekler.

Doğru cevaplar dikkate alınarak sıralamanın oluşturulacağı kitap okumaya yarışmasında eşitlik olması durumunda, en fazla doğru cevabı en kısa sürede yapan kişiler göz önünde bulundurulacak. Süre eşitliği durumunda ise en fazla doğru cevabı aynı sürede yapanlar arasında 2. bir sınav daha yapılacak. Online yapılan yarışmada web sayfası sunucusunun kayıtları dikkate alınarak sıralama oluşturulacak. Sınavın cevap anahtarı belediyenin web sitesi üzerinden, 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü yayınlanacak.

Sınav sonuçları 8 Haziran 2022 Çarşamba günü belediyenin web sitesi üzerinden, duyurulacak. Ancak 2’inci sınava ihtiyaç duyulması halinde sınav sonuçları düzenleme kurulunun belirlediği bir tarihte ilan edilecek.

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