Okuma sevdalıları bir araya geldi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Kütüphane Haftası sebebiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler çerçevesinde Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de bir söyleşi etkinliği yapıldı.

Yenişehir’de düzenlene etkinliğe ilçedeki yazarlar ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, "İnsan okudukça daha çok olgunlaşıyor. İnsan kitap okuduğu zaman kendi hafızasında canlandırıyor. Hayata bakışı değişiyor. Geleceği için ümitleri için hayaller kurmaya başlıyor. Bazı eğitimciler düzenli çalışmayı önenir başarılı olmak için. Gence, ’Al şu kitabı oku’ demekle olmaz. Bir uzman, ’Çocuğunuzun hayatta çok başarılı olmasını istiyorsanız ona masal okuyun’ demişti. Daha çok başarılı olmasını istiyorsanız daha çok masal okuyunuz. Bu anlamda yapılan her etkinlik değerlidir” diye konuştu.

Gençlerin kitap okumaya ve yazmaya ilginin artması için teşvik edilmeleri gerektiğini belirten gazeteci yazar Gürhan Adana, bu konuda öğretmenlere büyük görevler düştüğünü, özellikle yazma isteği olan öğrencilere öğretmenleri tarafından özel ilgi gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Söyleşi etkinliğinin düzenlenmesinde görev alan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ayşen Doğruer, "Kütüphane Haftası’nı kutlamanın en güzel şeklinin bir kütüphanede kitaba gönül verenlerle söyleşerek olacağına inanıyorum. Bugünkü etkinliğimizin yazarlarımızın, okuma sevdalılarının, okuma grubu üyelerinin bir araya gelerek kitap okumanın lezzetini paylaşmaları adına bir başlangıç olmasını isterim” dedi.