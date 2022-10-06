Okuma aşkı anne ve oğlunun aynı sırada buluşturdu

Şanlıurfa Harran Üniversitesinde (HRÜ) aynı bölümü kazanan anne ve oğlu birlikte eğitim görmenin mutluluğunu yaşıyor.

Şanlıurfa’da iki çocuk annesi 43 yaşındaki Ayşe Sıdıka Baygeldi, 1994’te ortaokula başladığı ortaokuldan 1997 yılında mezun oldu. 1998 yılında da liseye kaydolan anne Ayşe Sıdıka Baygeldi, 2001 yılında ise liseden mezun oldu. Açıköğretimden ortaokulu ve liseyi bitiren Baygeldi, geçen yıl ise 20 yıldır hayalini kurduğu üniversite eğitimi için 18 yaşındaki oğlu Nuri Baygeldi ile birlikte sınava girdi. Sınavda başarılı olan anne ve oğlu, sadece HRÜ’deki bölümleri tercih etti. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte anne ve oğlu HRÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı. Aynı sırayı paylaşan anne ve oğlu, birlikte üniversite eğitimi görmenin mutluluğunu yaşıyor. Sınıfta aynı sırayı paylaşan anne ve oğlu, ders aralarında da beraber gezip, kitap okuyor.

"Çok farklı duygular içerisindeyim"

Anne Baygeldi, "Değişik bir ortamda bulunduğum için farklı bir duygu gelişti. Yani hem çocuğumla hem de üniversite ortamı o kadar gençlerin arasında farklı bir duygu hissettim. Yani hani nasıl başarabilir miyim ne yapabilirim diye biraz kendimi zorladım. Yani daha önceden kızlar okumaz şeyi vardı. Ben 20 yıl çalıştım. Çalıştıktan sonra üniversiteye çocuğum hazırlanırken Ben de bir giriş yapayım, bakalım ne yapabileceğim diye girdim. Tercihlerimizi yaptık, farklı tercihler farklı sıralama ama aynı bölüm denk geldi. Onun 4’üncü, benim ise 7’nci tercihimdi, denk geldi. Bu sebepten dolayı biz aynı bölümü beklemiyorduk ama açıklanınca bize sürpriz oldu. Ben oğlumun farklı bir bölümde olmasını isterdim. Onun yanında baskıcı gibi görünmek istemezdim" dedi.

Annesiyle aynı sırayı paylaşarak eğitim gören Nuri Baygeldi ise annesiyle aynı üniversiteye gitmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Baygeldi, "İlk başta şaşkınlık hissine kapıldım, sonra da annem yanımda olduğu için bir gurur ve güven hissi duydum. Çok mutluyum, yani annem yanımda olduğu sürece gerçekten iyi bir şey" şeklinde konuştu.

Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yunus Can Polat, ilk etapta şaşırdıklarını belirterek, "Valla ilginç böyle bir şeyle karşılaşmak. Şaşırdık başta ama çalışkanlıkları, derse ilgileri, takipleri falan çok iyi. Umarım başarılı olurlar" ifadelerini kullandı.