Okulu bırakıp inşaat ustası olmak istiyordu, şimdi mühendis olmayı düşünüyor

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde okulu bırakıp inşaat ustası olmak isteyen 125. Yıl Ortaokulu öğrencisi Abdullah Bingöl, öğretmenlerinin desteği ve açılan kurslarda yapılan çalışmalarla özgüvenini artırarak bu kararından vazgeçirildi. LGS’de yüzde 1’lik dilime girerek okul birincisi olan Bingöl, şimdi mühendis olmak istiyor.

Çerkezköy ilçesinde okulu bırakıp inşaat ustası olmak isteyen ortaokul öğrencisi Abdullah Bingöl, öğretmenlerinin desteği ile yüzde 1’lik dilime girerek büyük bir başarıya imza attı. Okumanın verdiği heyecanı anlatan Bingöl, şimdi mühendis olarak ilçesine hizmet etmek istiyor.

Kararı öğretmenlerin desteği değiştirdi

Ailesinin isteğine rağmen okumayı düşünmeyen Abdullah Bingöl, okulunda Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çalışma gruplarına katıldı. Burada iyi bir grafik çizerek özgüveni artan Abdullah’ın kararı öğretmenlerinin de desteği ile değişti.

Hayalleri olan bireye dönüştü

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, Abdullah Bingöl’ün önemli bir başarı hikayesi ortaya koyduğunu ifade etti. Gümüş, “Öğretmenlik sadece ders anlatmak değildir. Bazen yavrunun açığa çıkmamış yeteneklerini keşfetmek, öğrenciyi kuşandığı o yeteneklerle başarıya sevk etmektir. Abdullah Bingöl de bu yavrularımızdan birisi. Çocuğumuz normalde 8. sınıfın başlarında ailesi çok istese de okumayı düşünmüyordu. Hatta ben inşaat ustası olacağım diyordu. Ardından 125. Yıl Ortaokulu DYK ile LGS çalışma gruplarına katıldı. Başlarda yüksek bir performansı yoktu. Ancak zamanla her hafta yapılan denemelerde başarısını artırmaya başladı. Böylece başarıyı tatmaya başladı. Bu başarı onun özgüvenini iyice artırdı. Özgüveni arttıkça daha başarılı oldu. Özellikle öğretmenlerimiz birebir soru çözümü sırasında çocuğumuzun kendini fark etmesini sağlayarak, olumlu tavsiyeleri çocuğumuzun içindeki gerçek potansiyeli görmesini sağladı. Daha çok çalıştı çalıştıkça başarılı oldu. Böylece başlarda okuma isteği olmayan öğrencimiz çabası ve öğretmenlerimiz dokunuşu ile şimdi mühendislik hayalleri olan birine dönüştü. 125. Yıl Ortaokulu öğrencilerinden Abdullah Bingöl yüzde 1’lik dilime girerek birçok öğrenciyi geride bırakarak okulda birinci, ilçede üçüncü olmuştur. Öğrencimizi bu özgün başarısından dolayı Kaymakamımız Atilla Selami Abban ile birlikte kutladık ve hediye takdim ettik. Öğrencimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.