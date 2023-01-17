Okulu bırakan gençler hem meslek hem diploma sahibi oluyor

Yalova’da çeşitli nedenlerle eğitim hayatı kesintiye uğrayan 3 bin 977 genç, mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptırdı. 4 yıl hem çalışıp hem eğitim alacak gençler, mezun olduktan sonra lise diploması ve kalfalık belgesi almaya hak kazanacak.

Yalova’da 10 mesleki eğitim merkezinde rekor artış yaşandı. Son 6 ayda meslek eğitim merkezlerine, ortaokul mezunu ya da lise eğitimini çeşitli nedenlerle kesintiye uğrayan 3 bin 977 genç başvurdu. İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, eğitim hayatı kesintiye uğrayan gençleri evlerinde tek tek ziyaret ederek yeniden mesleki eğitim almaları için ikna etti. İkna edilen gençlerde Yusufhan Ulaş, 2019 yılında ortaokuldan mezun olduktan sonra lise eğitim sırasında okulunu bıraktı. Çiftlikköy Mesleki Eğitim Merkezine kaydını yaptıran Ulaş, haftanın bir günü teorik eğitim alıyor. 4 gün de kombi hizmetleri sunan bir mühendislik firmasında çalışan Yusufhan, bir yandan eğitim hayatını sürdürürken, bir yandan da firma ve Milli Eğitim desteklemesiyle elde ettiği gelirle ev ekonomisine katkı sunmaya başladı.

"Usta olup benim gibi çıraklar yetiştirmek istiyorum"

Meslek öğrenirken evine gelir getirdiği için mutlu olduğunu duyduğunu söyleyen Yusufhan, "Hem aileme katkıda bulunuyorum hem eğitim hayatıma devam ediyorum. Mezun olduktan sonra usta olup benim gibi çıraklar yetiştirmek istiyorum" dedi.

İş yerinde ustalarından, okulda da öğretmenlerinden birçok şeyi öğrendiğini ve kendisine destek olduğunu ifade eden Ulaş, Müdür Akmeşe’ye de teşekkürlerini sundu.

Kalfalık belgesi ve lise diploması alacak

Müdür Akmeşe ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatıyla eğitim hayatı kesintiye uğrayan gençleri tespit ettiklerini söyledi. Gençlerin bizzat evlerinde ziyaret edilmelerini sağladıklarını dile getiren Akmeşe, şöyle konuştu:

"Onlara Bakanlığımızın eğitim fırsatlarıyla ilgili her şeyi anlattık. Herkese göre eğitim seçeneği olduğunu ifade etmeye çalıştık. Yusuf’un maddi imkansızlıklar yüzünden eğitim hayatının kesintiye uğraması söz konusuydu. Kendisinin ilgi ve yetenekleri konusunda Mesleki Eğitim Merkezine kendisini yerleştirdik. Hem bir işletme bulduk. Yusuf’un çalıştığı işletme ve okuduğu bir okul var. Çiftlikköy Mesleki Eğitim Merkezinde 4 yıl süreyle sigortası hem başlatılmış oluyor. Asgari ücretin 3’te biri kadar maaşını alıyor. Son sınıfta da asgari ücretin yarısı veriliyor. Üretme, istihdama katkıda bulunmuş oluyor. Öte yandan, 4 yıl sonra da kalfalık belgesi ve lise diplomasını da almış olacak. Daha iyi şartlarda, yetenekleri doğrultusunda güzel bir iş imkanına da kavuşmuş olacak."

Akmeşe, desteklemelerin mesleki eğitimi daha cazip hale getirdiğini ifade etti.

Öte yandan, Yusufhan’ın stajyer olarak çalıştığı firmanın sahibi Mustafa Akçal ise desteklemeler doğrultusunda öğrenciyi işe aldıklarını söyledi. Yusufhan’ın öğrenmeye meraklı olduğunu ifade eden Akçal, "Ustalarımızın yanında işlere götürmeye başladık. Daha sonra eli anahtar tutmaya başlayınca adapte etmeye başladık. Maaş, sigorta konusunda devletimiz büyük bir destek sağlıyor. Yusuf ve babasıyla tanıştık. Onda çalışma özverisini gördüm. Firmamıza faydalı olabileceğini ve doğru bir şekilde eğitildiğinde topluma da çok güzel bir şekilde kazandırılacağını düşündüm. Kendisi özverili bir şekilde bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Bir an önce ustalığa geçme hevesini görüyorum" diye konuştu.