Okullaşma oranını artıran meslek eğitim merkezleri ara eleman boşluğunu kapatıyor

Karabük’te hem işverenler hem de kısa sürede işgücü piyasasına geçmek isteyen gençler için cazip bir model haline gelen mesleki eğitim merkezleri sayesinde ara eleman boşluğu kapatılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim sisteminde kaydı bulunmayan öğrencilerin takip sistemiyle eğitime dahil edilmesi amacıyla ‘Eğitimle Yeniden Buluşma’ projesini hayata geçirdi. Bu proje ile Karabük’te eğitimini yarıda bırakmış öğrencilere ulaşılarak Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıt yaptırılması sağlanacak. Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim alıp iş yerlerinde çalışan öğrenciler hem lise diplomasına sahip olacak hem de meslek sahibi olma fırsatı yakalayacak.

Konuyla ilgili gazetecilere konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, 2021 yılında meslek eğitim merkezlerinde 396 olan öğrenci sayısının 2022 yılı itibariyle 3 bin 168’e ulaştığını söyledi.

Akbaş, çırak ve aday çırak statüsünde mesleki eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının en az yüzde 30’unun, kalfalık yeterliliği kazanan mesleki eğitim merkezi 12. sınıf öğrencilerine de asgari ücretin net tutarının en az yüzde 50’si kadar ücret ödendiğini belirtti.

“Okullaşma oranı yüzde 100’e çıkartılacak”

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim sisteminde kaydı bulunmayan öğrencilerin takip sistemiyle eğitime dahil edilmesi amacıyla ‘Eğitimle Yeniden Buluşma’ projesi hayata geçirildiğini aktaran Akbaş, “Bakanlığımız nezdinde yaptığımız tüm çalışmalar neticesinde ilimizde okula devam oranında büyük adımlar atıldı. “İlimizin eğitim kademlerindeki okullaşma oranları, okul öncesi 5 yaş grubunda yüzde 99, İlköğretimde yüzde 94,81, ortaöğretimde ise yüzde 97,98 seviyesine yükseldi. Amacımız 2023 yılında tüm eğitim kademelerinde ilimizin okula devam oranını yüzde 100’e çıkarmak olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.

İki çocuk annesi Kübra Akbay, daha önce tekstil ortamında bulunmadığını, işle ilgili tecrübesi olmadığını kaydederek, “Devletimizin teşvik vermesi çerçevesinde hm mesleğimi öğreniyorum. Şu an 10. sınıf öğrencisiyim. Hem aileme katkıda bulunuyorum hem de ilerisi için kendimi geliştirmeye çalışıyorum” ifadelerine yer verdi.

İşveren Nermin Yıldırım, kendisinin de çıraklık okuluna gittiğini anlatarak, “Burada kalfalık ve ustalık belgelerimi aldım. Şu anda da bir dükkanım var. 6-7 yıldır kendi dükkanımı işletiyorum. Devletin verdiği bir teşvik var ve bundan yararlanıyoruz. 3 tane elemanım var. Çok da güzel uyum içerisinde çalışıyoruz. Hem liseyi bitiremeyenler bitiriyor hem diplomalarını alıyorlar” diye konuştu.

Yıldırım, teşvik sayesinde ara eleman ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

Meslek Eğitim Merkezine kayıtlı öğrenci olan Tuana Vildan Çelik ise “Küçüklüğümden beri kuaförlük mesleğine meraklıydım. Sonra gittim kayıt yaptırdım. Kalfalık ve ustalık alınca iş yerimi açabiliyorum” ifadelerini kullandı.

Çelik, meslek eğitim merkezinde teorik olarak öğrendikleri bilgileri iş yerinde pratik hale getirdiklerini kaydetti.

Meslek lisesini 10. sınıfta terk eden ve Meslek Eğitim Merkezi’ne kayıt yaptırıp oto boyama işinde çalışan 17 yaşındaki Yunus Emre Çiğdem, arabaları çok sevdiğini, ilerleyen zamanlarda kendi işini kurmak istediğini ifade etti.