Okullarda yüzyüze eğitim 1 Mart ta başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını açıkladı.

Buna göre, daha önce de takvimde belirtildiği gibi 15 Şubat Pazartesi 2. yarıyıl başlıyor.

- Salgının olmadığı ve düşük seyrettiği görüldüğünden eğitimin daha fazla aksamaması için köy okulları yüz yüze tam zamanlı açılıyor. Salgının seyrine göre uzaktan eğitime geçilebilecek.

- 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokulları da tam zamanlı açılıyor.

- 1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrenciler için de özel eğitim okulları ve sınıfları eğitim vermeye başlayacak.

- 1 Mart tarihinde sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrenciler için de okullar kapılarını açacak.

- Lise öğrencilerinin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecek. Sınavlar 1 Kasım'a kadar ki ders konularını içerecek.

- 1 Mart Pazartesi ilkokullar tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrenciler eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek.

- Halihazırda devam etmekte olan Destekleme Yetiştirme Kurslarına öğrencilerin daha rahat ulaşabilmeleri için sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrenciler özel izinli sayılacak.

- Farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecek.

- Öğrencilerin okullarda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönem olduğu gibi yine velilerin kararına bağlı olacak. Bu durumda çocuklar devamsız sayılmayacak. Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen veliler durumlarını beyan etmeleri gerekecek. Öğrenciler uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan da sorumlu olacak.

- Öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir programa başlanacak.

- Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenler için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanıyor.