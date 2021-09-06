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Okullarda ilk gün heyecanı

Milli Eğitim Bakanlı tarafından açıklanan takvimle birlikte bugün yüz yüze eğitim başladı. Sabah erken saatlerde İstanbul'un birçok noktasındaki okullara gelen öğrencilerin heyecanı dikkat çekti.

Eğitim 06.09.2021, 09:00
Okullarda ilk gün heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte öğrenciler bu sabah itibariyle yüz yüze eğitime başladı. İstanbul'un birçok noktasında öğrenciler veliler ile birlikte sabah saatlerinde okulun yolunu tuttu. Okullarda korona virüs önlemleri üst düzeyde alınırken, öğrenciler ve veliler maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğu görüldü. Eyüpsultan Anadolu Lisesi'nde ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte ise öğrenciler sınıflarına geçti.

Ailesiyle birlikte okula gelen Batuhan Köse, “Çok heyecanlıyım. Ortaokuldan liseye geçiş oldu. O yüzden biraz heyecanlıyım. Dersler zor olacak mı onu da bilmiyorum. LGS'e girdim kazandım” dedi.
Öte yandan, sabah erken saatlerinden itibaren okula gelen öğrencilerin heyecanı ise dikkat çekti.

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