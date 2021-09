Okullarda hafta sonu formülü masada

Bakanlar Kurulu toplantısının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB), pandemi kararları konusunda ilgili bakanlıklarla seri toplantılar yapılıyor. Toplantılarda 58 bin okul, 18 milyon lise altı öğrencinin sağlıklı bir ortamda eğitim görebilmesi için okullara, acil olarak toplamda 1 milyar lira gönderildiği bilgisi verildi. Türkiye genelinde sınıf ortalamasının 22 öğrenci olduğu, 30-40 öğrencinin aynı sınıfta ders gördüğü illerin başında, İstanbul ve Şanlıurfa’nın geldiği belirtildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Okullarda pandemi sürecinin doğru yönetilmesi için, yerelde MEB il müdürlüklerine büyük görev düştüğü, her il, her ilçe ve her okul için gerekirse farklı önerilerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. MEB’in bünyesinde pandemi sürecini yöneten uzman bir ekip oluşturulduğu, bu ekibin Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu gibi çalışacağı, okulların ve öğrencilerin durumuna göre hızla karar değiştirileceği ifade ediliyor.

İllerde, duruma göre çifte eğitime geçilen yeni yerlerin olabileceği, bazı okullarda öğretmen kaydırılmasının gündeme gelebileceği, hafta sonu eğitim gibi formüllerin de seçenek olarak tartışıldığı belirtiliyor. Velilerin okullara hangi mesafede olacağı gibi konularda da il müdürlüklerinin okulların durumuna göre karar vermesinin daha doğru olacağı tartışılıyor.