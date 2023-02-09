Okullarda depremzedeler için sokak sobaları üretiliyor

Bartın’dan deprem bölgesine gönderilmek üzere meslek liselerinde varillerden sokak sobası üretiliyor.

Bartın’da Lütfullah Kocabaşoğlu Mesleki Eğitim Merkezi ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmen ve öğrenciler tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere sokak sobaları üretimine başlandı. Esnaflardan toplanan variller, öğretmen ve öğrencilerin çalışmasıyla sokak sobasına dönüştürüldü. Hazırlanan varil sobalar deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgelerin yanı sıra asker ve polislerin nöbet noktalarında da kullanılabilecek.

Lütfullah Kocabaşoğlu Mesleki Eğitim Merkezi ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde sürdürülen çalışmalarda 24 saatlik sürede 130 varil soba üretildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, “Deprem bölgesinde ısınma sorunu var. Biz de arkadaşlarımızla beraber, öğretmenlerimizle beraber bir istişare toplantısı yaparak ne yapabiliriz diye düşündük. Klasik soba gönderirsek baca ve boru sorunu olacağını düşünerek esnaflarımızdan variller topladık. Varil soba yapalım dedik. Bu soba çok basit. Varilleri kesip içlerine ızgara yapıyoruz. Arkadaşlarımız yoğun bir çalışma ile 24 saatte 130 sobayı tamamladılar. Biz bu sobaları bugün afet bölgesinde sorumluluk alanımızda bulunan Kahramanmaraş ilimize göndereceğiz” dedi.