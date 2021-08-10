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Okullara ''Suriyeli, Afgan ve Iraklı'' öğrenciler için özel talimat

Antalya'da Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara; Suriyeli, Afgan ve Iraklı öğrenciler için ortaöğretim kaydını yapın talimatı gönderildi. Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez "Bu bir dayatmadır" diyerek, uygulamaya tepki gösterdi.

Eğitim 10.08.2021, 13:35
Okullara ''Suriyeli, Afgan ve Iraklı'' öğrenciler için özel talimat

Sözcü gazetesinden İsmail Akın'ın haberine göre Antalya’da Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullara, “Özellikle Suriyeli, Afgan ve Iraklı olmak üzere yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim-öğretimden mahrum kalmamaları için ortaöğretim yerleştirme işlemlerinin ilçemizce oluşturulan İlçe Nakil ve Yerleştirme Komisyonlarca durumlarının değerlendirilmesi yapılarak kayıtları gerçekleştirilecektir” talimatı gönderildi.

İşte o talimat:

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