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Okullara ''Suriyeli, Afgan ve Iraklı'' öğrenciler için özel talimat
Antalya'da Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara; Suriyeli, Afgan ve Iraklı öğrenciler için ortaöğretim kaydını yapın talimatı gönderildi. Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez "Bu bir dayatmadır" diyerek, uygulamaya tepki gösterdi.
Eğitim 10.08.2021, 13:35
Sözcü gazetesinden İsmail Akın'ın haberine göre Antalya’da Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullara, “Özellikle Suriyeli, Afgan ve Iraklı olmak üzere yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim-öğretimden mahrum kalmamaları için ortaöğretim yerleştirme işlemlerinin ilçemizce oluşturulan İlçe Nakil ve Yerleştirme Komisyonlarca durumlarının değerlendirilmesi yapılarak kayıtları gerçekleştirilecektir” talimatı gönderildi.
İşte o talimat: