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Okullar, yüz yüze eğitime hazırlanıyor

ELAZIĞ'DA DEPREM VE KORANA VİRÜS (COVİD-19) NEDENİYLE UZUN SÜREDİR KAPALI BULUNAN OKULLAR, 21 EYLÜL’DE YENİDEN ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞACAK. BU KAPSAMDA ELAZIĞ’DA 104 BİN 51 ÖĞRENCİYİ AĞIRLAYACAK OLAN 417 OKUL, TEMİZLENEREK DEZENFEKTE EDİLİYOR.

Eğitim 02.09.2020, 09:54
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Okullar, yüz yüze eğitime hazırlanıyor

Elazığ’da deprem ve Korona virüs (Covid-19) nedeniyle uzun süredir kapalı bulunan okulların, 21 Eylül’de yeniden öğrencileriyle buluşacak olması nedeniyle hem dezenfekte ediliyor, hem de düzenleme yapılarak öğrenciler için hazırlanıyor.

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası eğitim ve öğretime ara verildi, ardından da ortaya çıkan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da uzaktan eğitime geçildi. Aylardır kapalı olan okullar, 21 Eylül’de öğrencilere kapısını açarak yüz yüze eğitime geçilmesi planlanıyor. Bu kapsamda Elazığ’da 104 bin 51 öğrenciyi ağırlayacak olan 417 okulda hummalı bir çalışma başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalarda, başta sınıflar olmak üzere tüm okullar ekipler dezenfekte edildi, büyük çoğunluğu ise düzenlendi. Okulların, sınıfların ve lavaboların girişlerine dezenfektanlar ile bilgilendirici broşürler asıldı. Ayrıca öğrenciler için yine ateş ölçer ve maskeler de hazır duruma getirildi.

Tüm hazırlıkları yaptıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “21 Eylül’de öğrencilerimizi karşılamak için okullarda tüm hazırlıklarımız en üst seviyede yapıldı. Temizlenmeye de devam ediyor. Okullarımızda ateş ölçer, girişte ve belli bölümlerde el dezenfektanları bulunuyor. Sosyal mesafe kurallarına da uyularak gerekli tedbirler alındı. Öğrencilerimiz okullara geldiği zaman ne yapmaları konusunda tüm hazırlıklar tamamlandı. Tüm eksiklikler giderildi. Bunun için 21 Eylül’de okullar açıldığı zaman öğrencilerimizi kurallara göre karşılayacağız. Temennimiz ülkemizde olduğu gibi ilimiz dede bu salgından en kısa zamanda kurtulmaktır. En kısa sürede öğrencilerimizi hazır bir vaziyette bekliyoruz” dedi.

Okullarında gerekli hazırlıklarını yaptıklarını dile getiren Kaya Karakaya Fen Lisesi Müdürü Yadin Çelik ise, “Aslında baştan beri hazırlanıyoruz. Sadece son haftalarda değil de Mart ayından itibaren öğrenciler olmadığı için hazırlık yapıyorduk. Eksiklerimizin tümünü giderdik. Herhangi bir sıkıntı şuanda yok. Hazırlıklar da tamam. Özellikle önce sağlık sloganı ile hareket ettik. Eğitim öğretim önemli ama önce sağlık dedik. İlk etap da bir eylem planı hazırladık. Her gün okulumuzun ilaçlanmasında tutun tüm dokunan yerleri siliniyor. Tüm okulu boyadık. Daha sonra tüm sınıflarımıza, koridorlarımıza ve lavabolara dezenfektan koyduk. Ateş ölçer ve maskelerimizi hazırladık. En ince noktasına kadar düşündük" ifadelerini kullandı.

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