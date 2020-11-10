Okullar yeniden kapatılacak mı?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, salgın döneminde okulların kapatılacak en son kurumlar olduğunu söyledi.

Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, Türkiye'nin her bölgesinde vakaların arttığını, yeni vakaların yüzde 40-50'sini İstanbul'dakilerin kapsadığını söyledi.

'Kapalı ortamlarda vaka artışları daha da hızlanacak'

Tezer, hızlı bir artışın yaşandığının altını çizerek, ''Kışa girdik, kapalı ortamlarda bulunmak taşıyıcılığı ve artışı artıracaktır. Havalandırmanın iyi olmadığı kapalı ortamlarda vaka artışları daha da hızlanacaktır. Önümüzdeki günlerde istemediğimiz görüntüler tekrar ortaya çıkabilir'' diye konuştu.

Yeniden tırmanışa geçen korona virüs vakaları birçok ülkenin, salgının seyir hızına müdahale etmek için, yeniden önlem almaya sevk etti. Açılan okulların ise kapatılıp kapatılmaya merak konusu.

Prof. Dr. Tezer, Avrupa'da ekim ayının sonuna doğru kısıtlamaların geldiğine dikkat çekerek okullarla ilgili bir kapanmanın hiçbir ülkede olmadığını belirtti.

'Kurallara uyulmazsa bunlar da bulaşıcı pozisyona geçebilir'

Türkiye'de de okulların kademeli olarak açıldığını belirten Tezer, "Çocukların okullarda maske takma kurallarına uyduklarını, öğretmenlerin de dikkatli olduğunu biliyoruz. Küçük çocuklar hiç şikayetleri olmazsa etraflarına çok az bulaştırıyorlar. Ama eğer kurallara uyulmazsa bunlar da bulaşıcı pozisyona geçebilirler'' açıklamasında bulundu.

DSÖ: En son okullar kapatılmalı

Öte yandan şikayeti olmayan çocuklardan korktuklarını ifade eden Tezer, şu ifadelerini kullandı:

''Bizim korktuğumuz hiç şikayeti olmayan çocuklar, okula gittikleri zaman bulaşıcılıkta ne kadar rol oynayabilirler? Şu ana kadar veriler çok etkili bir bulaş olmadığı yönünde; ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Mutlaka kurallara uymamız gerekiyor. Tüm Avrupa'da okullar şu an kapatılmış durumda değil ve Dünya Sağlık Örgütü de en son okulların kapatılmasının gündeme alınmasını söylüyor"

'Pozitif çıkan aileler, çocuklarını okula göndermesinler'

Ailelere büyük iş düştüğünü kaydeden Tezer, "Aile pozitif çıkıp bazen çocuklarını okula gönderebiliyor. Burada pozitif çıkan aileler ya da yakın çevresinde çocuğun temas ettiği çevrede pozitiflik var ise lütfen çocuklarını okullara göndermesinler, karantina altında kalsınlar. Eğer çocuğun ateşi varsa burnu akıyorsa ishali varsa kas ağrıları varsa lütfen çocuklarını okullara göndermesinler. Yakın bir sağlık kuruluşuna götürüp muayene ettirsinler ya da evde izlesinler. Çocuk düzelene kadar evde kalsın. Biz bunları sağladığımız sürece Türkiye'de de tüm Avrupa'da olduğu gibi okullar en son kapatılacak kurumlar olacaktır; ama halk, aileler kurallara uymazsa elbette ki okullarda da vaka sayıları artarak devam ederse tekrar kapatılması gündeme gelecektir" diye konuştu.

Bulaşıcılık arttı

Tezer, klorona virüsün sürekli mutasyona uğradığını söyledi.

Bu mutasyonun her zaman kötü anlamda ya da iyi anlamda olmadığına dikkat çeken Tezer, "Mutasyona uğraması aşı çalışmasında önemli. Çünkü ürettiğiniz o tip aşıda etkinliği olmayabilir. Ancak açıklamalar bu mutasyonların aşı üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı yönünde. Mutasyona uğrayabilir, bulaşıcılığı artabilir ki şu günlerde bulaşıcılık kat sayısı da artmış durumda. Avrupa'da, Amerika'da özellikle son 15 gün içinde vaka sayılarının katlanarak arttığını görebiliyoruz. Bu vaka artışlarının olmasıyla Avrupa'da gece belli bir saatten sonra sokağa çıkmanın yasaklanması, bazı ülkelerde tüm ülkeyi kapsayacak şekilde bazı ülkelerde de lokal bölgeleri kapsayacak şekilde kısıtlamalar geldi" dedi.