Okullar tamamen açılacak mı?

Bakan Ziya Selçuk salgın sebebiyle aşama aşama yüz yüze eğitime geçilen okulların tamamen açılması konusunda açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulların tamamen açılması ile ilgili açıklamasında, “Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor inşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından da bir açıklamada bulunarak, "Salgının yükselişi, eğitimi zora sokuyor. Kurallara uyalım" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Pazar günü çalışma arasında Kızılay’da yürüdüm. Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeyi görünce, çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi, eğitimi zora sokuyor. Kurallara uyalım" dedi.