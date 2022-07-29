Okullar ne zaman açılacak? 'Tarih belli oldu'
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların açılış tarihiyle ilgili açıklama geldi. Bakanlık, yeni eğitim öğretim döneminin 12 Eylül Pazartesi başlayacağını duyurdu. İlkokul 1'inci sınıfa gidecek öğrenciler ise uyum süreci nedeniyle 1 hafta erkenden ders başı yapacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı.
BAKAN ÖZER AÇIKLADI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çalışma takvimini yayımladı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik" açıklamasında bulundu.
OKULLAR 12 EYLÜL'DE AÇILACAK
Buna göre, öğretmenler mesleki çalışmalarını, 1 Eylül 2022 Perşembe gününden itibaren gerçekleştirecek. 2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak. MEB takvimine göre okullar, 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
ARA TATİLLER
İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022, ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.
YARIYIL TATİLİ
Yarıyıl tatili 23 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
1'NCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ DAHA ERKEN GİDECEK
2022-2023 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 5 Eylül-9 Eylül 2022 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.