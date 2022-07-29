Okullar ne zaman açılacak? 'Tarih belli oldu'

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı.

BAKAN ÖZER AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çalışma takvimini yayımladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik" açıklamasında bulundu.

OKULLAR 12 EYLÜL'DE AÇILACAK

Buna göre, öğretmenler mesleki çalışmalarını, 1 Eylül 2022 Perşembe gününden itibaren gerçekleştirecek. 2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak. MEB takvimine göre okullar, 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

ARA TATİLLER

İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022, ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.

YARIYIL TATİLİ

Yarıyıl tatili 23 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

1'NCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ DAHA ERKEN GİDECEK

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 5 Eylül-9 Eylül 2022 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.