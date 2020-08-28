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Okullar nasıl açılacak? Seminerde öğretmenlere virüs bulaştı

MEB, okullarda yüz yüze eğitimi 21 Eylül'de başlayacağı kararında ısrarcı. 1 milyon öğretmen de mesleki eğitime alındı. Eğitimin henüz beşinci gününde birçok ilde öğretmenlere virüs bulaştı. Çok sayıda öğretmen de karantinada

Eğitim 28.08.2020, 09:36
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Okullar nasıl açılacak? Seminerde öğretmenlere virüs bulaştı

Öğretmenlerin online yapılması ısrarına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 milyon öğretmeni kapsayan mesleki eğitimin yüz yüze olmasından vazgeçmedi.

Sultan Uçar'ın Sözcü'deki haberine göre mesleki eğitimin 5’inci gününde Edirne’den Mersin’e, İzmir’den Rize’ye birçok ilde çok sayıda öğretmen Kovid-19'a yakalandı. 

“ACİL TEST YAPILMALI”

Test sonucu pozitif çıkan öğretmenlerle aynı salonda mesleki eğitime katılan, çok sayıda öğretmenin de karantinaya alınmak zorunda kaldığı bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerin hayatından sorumlu olduğunu kaydeden Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Öğretmenlere, acilen ve ücretsiz test yapılmalıdır. Okullarda ateş ölçümü yapılıp, risk grupları belirlenerek, önlem alınmalı” dedi.

ÖĞRETMENLERE KARANTİNA

Aydoğan şunları söyledi: “Rize’deki bir ilkokuldaki öğretmen Covid-19 tanısı konulmuş biriyle temaslı iken okula gelmiş. O okulda simdi herkesten 5 gün okula gelmemesi istenildiği bildirildi. Keşan’da bir öğretmenimiz, Covid-19 şüphesiyle hastanede gözetimde. İzmir, Mersin, Kayseri, Ankara, Muş, İstanbul gibi bir çok ilden benzer ihbarlar geliyor. Test sonucu pozitif çıkanlarla, aynı seminerdeki öğretmenler de izolasyona alınıyor.”

SEMİNER İNADI ÖLDÜRECEK

Öğretmen F.İ: “Semineri online yapmadılar. Bir öğretmen arkadaşım okulda fenalaştı. Sağlık ekipleri gelip, götürdü. Test sonucu beklenirken, biz semineri yaptık. Sonuç, pozitif çıkarsa, 70-80 öğretmen karantinaya alınacak. Seminer inadı, öğretmen-öğrenci hepimizi öldürecek”

DERSLERE KİM GİRECEK?

Öğretmen T.A: “Okul, 6 aydır kapalı ve döndüğümüzde hiç temizlenmemiş bulduk. Ateş ölçer yok, ateşimiz de ölçülmedi. 50 kişi aynı odada 3 saat eğitimdeyiz. Virüs kaçınılmaz bulaşacak. Derslere kim girecek?”

HASTA ÖĞRENCİLERE UZAKTAN EĞİTİM

MEB, kronik rahatsızlığı olan öğretmenlerin eğitimi online vermesi kararından sonra öğrencilerin de eğitimlerini uzaktan alması kararı aldı. Hastalıklarını e-nabız sistemi üzerinden kanıtlayabilen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 21 Eylül’de okullar açılsa da, dersleri online alacak.

KRALDAN ÇOK KRALCI OLUNMASIN

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Mersin'de yakını Covid-19 pozitif çıkan öğretmen, test sonucu beklediğini müdüre bildirse de, seminere çağırıyor. Öğretmen de pozitif çıktı. Bütün öğretmenlerle temas edilmiş ama sadece aynı zümredeki öğretmenlerden okula gelmemesi isteniyor. Okulda tüm öğretmenler pozitif çıkarsa sorumluluğu kim alacak? Kraldan çok kralcı olunmasın. MEB, taşra teşkilatını uyarmalı” dedi.

#sağlık #eğitim #korona #virüs
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