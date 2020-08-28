Okullar nasıl açılacak? Seminerde öğretmenlere virüs bulaştı
MEB, okullarda yüz yüze eğitimi 21 Eylül'de başlayacağı kararında ısrarcı. 1 milyon öğretmen de mesleki eğitime alındı. Eğitimin henüz beşinci gününde birçok ilde öğretmenlere virüs bulaştı. Çok sayıda öğretmen de karantinada
Öğretmenlerin online yapılması ısrarına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 milyon öğretmeni kapsayan mesleki eğitimin yüz yüze olmasından vazgeçmedi.
Sultan Uçar'ın Sözcü'deki haberine göre mesleki eğitimin 5’inci gününde Edirne’den Mersin’e, İzmir’den Rize’ye birçok ilde çok sayıda öğretmen Kovid-19'a yakalandı.
“ACİL TEST YAPILMALI”
Test sonucu pozitif çıkan öğretmenlerle aynı salonda mesleki eğitime katılan, çok sayıda öğretmenin de karantinaya alınmak zorunda kaldığı bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerin hayatından sorumlu olduğunu kaydeden Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Öğretmenlere, acilen ve ücretsiz test yapılmalıdır. Okullarda ateş ölçümü yapılıp, risk grupları belirlenerek, önlem alınmalı” dedi.
ÖĞRETMENLERE KARANTİNA
Aydoğan şunları söyledi: “Rize’deki bir ilkokuldaki öğretmen Covid-19 tanısı konulmuş biriyle temaslı iken okula gelmiş. O okulda simdi herkesten 5 gün okula gelmemesi istenildiği bildirildi. Keşan’da bir öğretmenimiz, Covid-19 şüphesiyle hastanede gözetimde. İzmir, Mersin, Kayseri, Ankara, Muş, İstanbul gibi bir çok ilden benzer ihbarlar geliyor. Test sonucu pozitif çıkanlarla, aynı seminerdeki öğretmenler de izolasyona alınıyor.”
SEMİNER İNADI ÖLDÜRECEK
Öğretmen F.İ: “Semineri online yapmadılar. Bir öğretmen arkadaşım okulda fenalaştı. Sağlık ekipleri gelip, götürdü. Test sonucu beklenirken, biz semineri yaptık. Sonuç, pozitif çıkarsa, 70-80 öğretmen karantinaya alınacak. Seminer inadı, öğretmen-öğrenci hepimizi öldürecek”
DERSLERE KİM GİRECEK?
Öğretmen T.A: “Okul, 6 aydır kapalı ve döndüğümüzde hiç temizlenmemiş bulduk. Ateş ölçer yok, ateşimiz de ölçülmedi. 50 kişi aynı odada 3 saat eğitimdeyiz. Virüs kaçınılmaz bulaşacak. Derslere kim girecek?”
HASTA ÖĞRENCİLERE UZAKTAN EĞİTİM
MEB, kronik rahatsızlığı olan öğretmenlerin eğitimi online vermesi kararından sonra öğrencilerin de eğitimlerini uzaktan alması kararı aldı. Hastalıklarını e-nabız sistemi üzerinden kanıtlayabilen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 21 Eylül’de okullar açılsa da, dersleri online alacak.
KRALDAN ÇOK KRALCI OLUNMASIN
Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Mersin'de yakını Covid-19 pozitif çıkan öğretmen, test sonucu beklediğini müdüre bildirse de, seminere çağırıyor. Öğretmen de pozitif çıktı. Bütün öğretmenlerle temas edilmiş ama sadece aynı zümredeki öğretmenlerden okula gelmemesi isteniyor. Okulda tüm öğretmenler pozitif çıkarsa sorumluluğu kim alacak? Kraldan çok kralcı olunmasın. MEB, taşra teşkilatını uyarmalı” dedi.
|İmsak
|04:48
|Güneş
|06:20
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:53
|Akşam
|19:51
|Yatsı
|21:16
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25