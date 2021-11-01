Okullar kapanıyor mu? Bakan Koca son noktayı koydu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapanabileceği yönündeki haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basına yansıyan haberleri yalanlayan Koca, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulu'muzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz." dedi.