Okuldaki boş oda, öğrenciler için ’Hayal’ odasına dönüştürüldü

Bingöl merkeze bağlı Güveçli Köyü İlkokulunda bulunan ve kullanılmayan boş oda, öğretmenler ve personelin çabalarıyla öğrenciler için ’Hayal’ odasına dönüştürüldü. Öğrenciler, bir ders saati boyunca bu odaya girerek hayallerini ve hedeflerini kağıda döküyor.

Bingöl merkeze bağlı Güveçli İlk ve Ortaokulundaki öğretmen ve personel, öğrencilerin hayallerini ve hedeflerini daha rahat düşünmelerini sağlamak için, okuldaki kullanılmayan bir bölümü ‘Hayal’ odasına dönüştürdü. Her gün öğrencilerin bir kısmı, öğretmenlerinden 40 dakikalık bir ders saati boyunca izin alarak hayal odasına gidip, düşüncelerini, hayallerini ve hedeflerini kağıda aktarıyor. Kağıda aktarılan hayaller veya hedefler, okul müdürü ile rehber öğretmeni tarafından okunarak imkanlar dahilinde gerçekleştirilecek.

Hayal odasını kentte verilen bir seminerde dinledikten sonra dönüştürdüklerini belirten Güveçli Köyü İlk ve Ortaokulu Müdürü Saim Çakar, benzer örneğinin Japonya’da da olduğunu söyledi. Çakar, ’’Hayaller sınır tanımaz sloganıyla bu odamızı açtık. Daha önce boş bir odaydı, bunu değerlendirmeye çalıştık. Bingöl’de bir seminer vardı, sunucu bize şunu anlatmıştı Japonya’daki örnekten bahsetti. Japonya’da öğrenciler bir saatlik düşünme alanları varmış, çocuklar bir saatlik düşünme ortamında kendilerini daha rahat hissediyorlarmış. Çocuklar düşünüyor, hayal kuruyor ve hayallerinin peşinden gitmek için de çaba sarf ediyor. Oradan esinlenerek bizler de bu hayal odasını oluşturduk’’ dedi.

Öğrencilerin bu odada 40 dakika boyunca rahat bir şekilde düşündüğünü, hayal kurduğunu ifade eden Çakar, ’’Amacımız, çocukların hayal kurmalarına, düşünmelerine katkı sağlamak ve bir farkındalık oluşturmak. Bir farkındalık oluşturarak bir ders saati boyunca, 40 dakikalık bir süreçte öğrencilerimiz bu hayal odasına geliyor, çocuklar bu süreçte düşünüyor, hayal kuruyor. Hayallerini isteyen çocuk, onu kağıda aktarır. İstemeyen de aktarmayabilir. Bunu kendilerinin özgür iradelerine bırakıyoruz. Kağıtları topluyoruz, önce okul müdürü olarak kendim okuyorum, akabinde rehber öğretmenimizle bunu değerlendiriyoruz, eğer bizim elimizden gelen bir husus varsa yardımcı oluyoruz’’ diye konuştu.

’’Hayal odasında hayallerimizi kağıda aktarıyoruz’’

Okuldaki boş odanın kendileri için güzel bir alana dönüştüğünü ve içindekileri kağıda döktüğünü anlatan öğrencilerden Ceren Argunağa, ’’Öğretmenimizden bir müddet izin alıyoruz. 40 dakikalık bir sürede, bu odada hayallerimizi kağıda yazıyoruz. İçimizde olan her şeyi kağıda döküyoruz. Okulumuzda bulunan boş odayı öğretmenlerimiz değerlendirerek bizlere güzel bir alan yaptılar. Bundan dolayı müdür ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bende hedefimi ve hayalimi yazdım. İlerdeki hedefim doktor olmak ve insanlara yararımın dokunması’’ şeklinde konuştu.

Öğretmenlerine oda için teşekkür eden öğrencilerden Hamza Arıkboğa da ’’Bu oda önceden boş bir odaydı, müdürümüz ve öğretmenlerimiz bu odayı güzel bir yere çevirdi ve hayal odası yaptı. Bu hayal odasına gelerek düşüncelerimizi kağıda aktarıyoruz. Mesela gelecekteki fikirlerimizi kağıda aktararak, hayallerimizin peşinden giderek bir amaca ulaşıyoruz” dedi.