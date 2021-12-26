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Okulda sıra geceleri yaparak sınava hazırlanıyorlar

ŞIRNAK (İHA) – Şırnaklı lise öğrencileri üniversite sınavı hazırlıklarına sıra geceleri ve çiğ köfte eşliğinde hazırlanıyor. Kato Dağı eteklerinde eğitimlerine buldukları formülle motive olan öğrenciler, bilgisayar sınıfı ve kütüphane hayallerinin yanı sıra Şanlıurfa’da sıra gecesine gitmek istiyor.

Eğitim 26.12.2021, 10:04
Okulda sıra geceleri yaparak sınava hazırlanıyorlar

ŞIRNAK (İHA) – Şırnaklı lise öğrencileri üniversite sınavı hazırlıklarına sıra geceleri ve çiğ köfte eşliğinde hazırlanıyor. Kato Dağı eteklerinde eğitimlerine buldukları formülle motive olan öğrenciler, bilgisayar sınıfı ve kütüphane hayallerinin yanı sıra Şanlıurfa’da sıra gecesine gitmek istiyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Kavaklı köyündeki Anadolu Lisesi öğrencileri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlık çalışmalarında öğretmenleri tarafından moral motivasyonu yükseltmek amacıyla birçok etkinlik düzenliyor. Kitap okuma etkinliği, bağlama kursu, bilgi yarışmaları formülü yanı sıra son olarak Şanlıurfa’da yapılan sıra gecelerini yöresel kıyafetler giyerek canlandırıyor. 12’nci sınıf öğrencileri ve lise mezunlarına yönelik hafta içi ve hafta sonları verilen kursta ders bitimi ve hafta sonlarında öğretmenler tarafından çiğ köfte partileri düzenleniyor. Tek aktiviteleri olan sıra geceleri, sınıfta serilen halılar üzerinde yapılıyor. Çiğ köfte yoğuran öğrencilerin etrafında toplanan arkadaşları, şarkılar söyleyerek eğlenmeye çalışıyor. Şanlıurfa’ya hasret öğrenciler, yetkililere çağrıda bulunarak tarihi şehre gönderilmelerini istiyor.

"Okulumuzda bir kütüphane açmayı hedefliyoruz ancak kitap eksiğimiz var"

Okul müdürü Mesut Özdemir, öğrencilere yönelik birçok aktivite yaptıklarını ifade etti. 12’nci sınıf ve mezun olan öğrencilerin, burada hafta içi ve hafta sonları kurslara katılan öğrenciler olduğunu belirten Özdemir, hem sınavlarda başarı elde etmeleri için hem de okul ortamında güzel aktiviteler yapmak için çalıştıklarını söyledi. Kurslarda başarılı öğrenciler için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Özdemir, “Zorlu bir süreçten geçen öğrenciler için sıra geceleri düzenliyoruz. Mesai bittikten sonra Urfa yöresine benzer bir gece düzenledik. Yöreselimizi katmak istedik. İki ilin yöreselini yaşatmak istedik. Dışarıda kar ve buz var. Ama öğrenciler, çok çaba sarf ediyor. Okulumuzda bir kütüphane açmayı hedefliyoruz ancak kitap eksiğimiz var. Kütüphaneyi açacağımız bir yer var ancak bakıma ihtiyaç var. Yetkililerimiz bu konuda inşallah kütüphane açmamıza yardımcı olacaktır" dedi.

Öğrenci Nazar Özdemir, Şanlıurfa’ya özenerek bir etkinlik yaptıklarını belirtti. Bunu yaparken Şanlıurfa’yı gezmek istediklerini, oraları göremediklerini aktaran Özdemir, "Bu güzel etkinlikler bizim için çok moral oluyor. Sınavı kazanınca hukuk okumayı düşünüyorum. Hem yöremizi hem de Şanlıurfa yöresini canlandırdık. Okulumuz kırsal bir alanda olduğu için bilgisayar odamız yok, kütüphanemiz yok, yardımcı olmalarını istiyorum" diye konuştu.

Cahit Akkoş ise sınavlardan sonra haftada bir gün sıra gecesi düzenlediklerini kaydetti. Çok güzel vakit geçirdiklerini dile getiren Akkoş, çok ders çalıştıklarını, hafta sonlarında böyle etkinlik yaptıkları ifadelerinde bulundu. Yeter Aydemir de sınava hazırlandıklarını, öğretmenlerinin sürekli yanlarında olduğunu, destekçi olduklarını ve çalışmalarında güzel mesafe kat ettiklerini belirtti. Küçüklükten beri hayalinin Hacettepe Üniversitesi hemşirelik bölümünü kazanmak olduğunu kaydeden Aydemir, çok araştırdığını, sıra gecesi sonrası tekrar sınavlarına çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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