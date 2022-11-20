“Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu” açıldı

Milli Eğitim ile Sağlık Bakanlıkları, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği arasında imzalanan protokol ile “Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu” hazırlanarak, erişime açıldı.

Diyabetli çocukların okulda güvenli bir şekilde zaman geçirmelerini sağlamayı, başta öğretmenler olmak üzere tüm okul çalışanlarına eğitim vermeyi amaçlayan “Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu” için yeni videolar hazırlandı. Bunun yanında şimdiye kadar yapılmış belgeseller ve çalışmalardan da faydalı olabilecekler platforma eklendi. Milli Eğitim ile Sağlık Bakanlıkları, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği arasında imzalanan protokol çerçevesinde hizmete alınan platformda öğretmenler, 1, 2 ve 3’üncü seviye eğitimlerini tamamlayarak “Okulda Diyabet Programı Eğitim Belgesi” alabiliyor. Ayrıca platformda acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği ve zorunlu bilgilere dair kaynak oluşturuldu. Eğitim platformuna https://okuldadiyabet.meb.gov.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.

"İlk etapta tip 1 diyabetli öğrencisi olan öğretmenler ve tüm okul personelinin eğitimlerini tamamlaması sağlanacak"

Çevresinde diyabetli kimse olsun olmasın siteyi ziyaret eden herkesin faydalı bilgilere ulaştığını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Platformdan eğitim alan okul personeli, diyabetli çocukların okul yaşamı boyunca sağlıklarının korunması ve kendilerini güvende hissetmeleri için önemli bilgiler ediniyor. İlk etapta tip 1 diyabetli öğrencisi olan öğretmenler ve tüm okul personelinin eğitimlerini tamamlaması sağlanacak. Sonraki etapta öğretmen, okul hemşiresi veya okul personellerimiz için hazırlanan Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu’ndaki eğitim modülünü başarıyla tamamlayan herkesin katılımcı belgesi almasını hedefliyoruz” dedi.

Bakan Özer, tüm veli, öğretmen ve okul yöneticilerini platformu kullanmaya davet etti.