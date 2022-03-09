Okul yararına hayır panayırı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde Gazi İlkokulu ve Ortaokulu yararına hayır panayırı düzenlendi.

Okul Aile Birliği tarafından Sumbas Belediye Düğün Salonunda yapılan panayırda veliler de evlerinde yaptıkları yiyecek ve içecekleri satışa sunarak okula katkıda bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdür Seyit Köse, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Eğitim uzun soluklu bir iş, hep beraber bir amacımız var, çocuklarımızı daha güzel bir geleceğe hazırlamak. Ülkemizin geleceği olan yavrularımıza iyi bir eğitim vermek hepimizin amacı. Bu yolda bizi destekleyen tüm velilerimize ve katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe Sumbas Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu’da katıldı.