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Okul servislerinde ‘koronavirüs' denetimleri
İstanbul’da yüz yüze eğitimin ilk gününde polis birçok noktada servislere yönelik ‘korona virüs’ denetimleri gerçekleştirdi.
Eğitim 21.09.2020, 10:06
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Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte İstanbul'da polis ekipleri servislere yönelik denetimler gerçekleştirdi.
Kentin birçok noktasında denetimler yapan polis ekipleri servislerde korona virüs önlemlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti. Servislerdeki koltuk sayıları ve öğrenci sayılarını kontrol eden ekipler, dezenfektan ve maske denetimi de gerçekleştirdi.
Kentin birçok noktasında polis ekiplerinin servislere yönelik denetimleri sürüyor.
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