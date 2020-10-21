Okul önlerinde tehlikeli kalabalık...
Okullarda yüz yüze eğitimine başlanmasının ardından bazı okulların bulunduğu binaların önlerinde özellikle öğle saatlerinde görülen sosyal mesafenin hiçe sayıldığı veli kalabalığı dikkat çekiyor
Yüz yüze eğitimin başlaması ardından özellikle nüfus bakımından kalabalık ilçelerdeki ikili eğitim görülen okulların önü, öğle saatlerinde veli ve öğrencilerle dolup taşıyor.
Sabah eğitiminin sona ermesi ile birlikte çocuklarını okuldan almak için gelen ve yaklaşık yarım saat sonra başlayacak öğleden sonraki eğitim için çocuklarını getiren veliler, nedeniyle büyük kalabalık oluşuyor. Okullarda alınan bütün önlemlere rağmen eğitim kurumlarının hemen önünde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntüler dikkat çekiyor.
HOPARLÖRLERLE ANONSLAR DA ETKİLİ OLMADI
Esenyurt’taki Örnek Mahallesi’nde bulunan 4 bini aşkın öğrencinin 43 sınıfta eğitim gördüğü Örnek İlkokulu’nun çevresinde saat 12.00’yi gösterdiğinde öğrenci ve veliler servislerin bulunduğu alanda büyük kalabalık oluşturuyor. Öğrenci ve veliler servislerin gelmesini ve binmek için beklerken anneleri veya yakınları da yanlarından ayrılmayınca kalabalık her geçen dakika daha da artıyor.
Okul yöneticileri velilerin sosyal mesafesiz bekleyişleri ve çocuklarını almaya gelmesinin endişe verici olduğunu göz önüne alarak sabah, öğle ve akşam saatlerinde hoparlör sistemi ile defalarca uyarı yapmasına rağmen uyarılara kimsenin uymadığı görüldü.
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