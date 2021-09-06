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Okul önlerinde pandemi denetimi

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri okulun ilk günüde okul önlerinde pandemi kuralları kapsamında denetim yaptı.

Eğitim 06.09.2021, 13:10
Okul önlerinde pandemi denetimi

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri okulun ilk günüde okul önlerinde pandemi kuralları kapsamında denetim yaptı.

Türkiye genelinde okulların açılmasıyla birlikte aşı olmayan öğretmen ve öğrenciler ile okullardaki diğer görevlilere PCR testi zorunluluğu getirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri hem korona virüs kapsamında hem de genel konularda okullar önünde denetim başlattı. Denetimlere Toplum Destekli Polislik Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Şube ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Ekipler okul önündeki öğrencilere maske ve mesafe uyarısı yapıp, aşı olmaları konusunda da tavsiyede bulundu.

Ayrıca narkotik ekipleri okul çevresinde hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yaptı. Ekipler araçları da durdurup arama yaptı. Trafik polisleri de sürücülerin evraklarını inceledi.

Polis, öğrencilere, sürücülere ve esnafa uyarılarda bulunup, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerini içeren broşür dağıttı.

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