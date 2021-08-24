Okul öncesi esnafta hareketlilik başladı,okul kıyafetleri tezgahlarda yerini aldı

Zonguldak’ta veliler, okulların açılması için gün sayıyor. Okul kıyafetleri esnafların vitrinlerde yerlerini aldı.

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021’de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Eğitim Öğretim sezonu hazırlıkları için velileri alışveriş telaşı sardı. Okul kıyafetleri satan esnaflarda hareketlilik devam ediyor.

Okul kıyafetlerinde hareketliliğin başladığını ifade eden esnaf Kazım Aydın, “Fiyatlar uygun, dükkanı kapatacağımdan dolayı fiyatlar geçen yılla hemen hemen aynı, okullara kısa süre sonra açılacak. Geçen yıl sattığımız ürünleri satıyoruz. Bu sene yeni ürün yaptırmadık. Herkese hayırlı olsun. Çocuklarımız evde dura dura sıkıldı biraz hareketlenecek, Allah’ım bu virüs illetinden bizleri kurtarsın. Okullar geçen yıl kapalı olduğu için kıyafet satılmadı. Bu sene için hareketlilik var. Üst kıyafetlerde fiyatlar 45 TL’de 65 TL kadar ürün veriyoruz. Pantolonlarımız 65 TL ile 110 TL arasında değişiyor şeklinde konuştu.