Milli Eğitim Bakanlığınca son bir yılda 2 bin 176 bağımsız anaokulu ile 16 bin 45 anasınıfı açılarak 5 bin 385 anaokulu kapasitesi oluşturdu. Böylece mevcut 2 bin 782 anaokulu kapasitesi bir yılda iki katına çıkartılarak beş yaş okullaşma oranı yüzde 65’ten yüzde 98’e yükselerek tarihi rekora ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığının son bir yılda gerçekleştirdiği okulöncesi eğitim seferberliği bir yıl içinde meyvelerini vermeye başladı. Bakanlık, okulöncesi eğitim seferberliği kapsamında 2 bin 176 bağımsız anaokulu ve 16 bin 45 anasınıfı açarak bir yılda 5 bin 385 anaokulu kapasitesi oluşturdu. Böylece mevcut 2 bin 782 anaokulu kapasitesi bir yılda iki katına yükseltilerek öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Okul öncesi eğitimde tarihi rekor

Okulöncesi eğitimde bu büyük kapasite artışı üç-beş yaş aralığında okullaşma oranında çok önemli artış sağladı. Buna göre üç yaş okullaşma oranı bir yılda yüzde 9’dan yüzde 15’e; dört yaş okullaşma oranı yüzde 16’dan yüzde 36’ya yükseldi. Beş yaş okullaşma oranı ise yüzde 65’ten yüzde 98’e yükselerek tarihi rekora ulaştı.

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:

“Okul öncesi eğitimi, eğitimde fırsat eşitliğinin odak noktası olarak görüyoruz. Diğer taraftan okul öncesi eğitime devam etmiş bireylerin yaşamlarında daha uzun süre eğitim ve istihdamda kaldıkları ve suça karışma oranlarının daha düşük olduğu çoğu araştırma tarafından ifade edilen bulgular. Bu faydalardan vatandaşlarımızın maksimum düzeyde yararlanmaları için okul öncesi eğitime erişimde 2022 yılı için koyduğumuz hedeflere şimdiden ulaşmış ve hatta aşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üç ve beş yaş grubunda yüzde 100’e yakın artış sağlanırken beş yaşta okullaşma oranını yüzde 65’ten yüzde 98’e yükselttik.”

Tüm illerde iki katı oranında artış

Mevcut artışın tüm illerde yaşandığını ifade eden Bakan Özer, “Üç büyük ilimizdeki beş yaş okullaşma oranları bir sene önce Türkiye ortalamasının oldukça altındaydı. Gelinen noktada artışlar oldukça çarpıcı. Buna göre beş yaşta okullaşma oranı İstanbul’da yüzde 45’den yüzde 87’ye; Ankara’da yüzde 42’den yüzde 85’e ve İzmir’de yüzde 55’den yüzde 95’e yükseldi. Benzer çarpıcı artışlar diğer illerimizde de yaşandı. Örneğin Giresun’da yüzde 25’den yüzde 99’a; Erzurum’da yüzde 38’den yüzde 98’e; Sakarya’da yüzde 61’den yüzde 99’a ve Siirt’te yüzde 33’den yüzde 95’e yükseldi. İnşallah yılsonu itibarıyla bu oran yüzde 100’e çıkacaktır” değerlendirmesinde bulundu.