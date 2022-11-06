Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 103 milyonu aştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projesi çerçevesinde geçen yılın sonunda Türkiye’de kütüphanesiz okul bırakmadıklarını hatırlatarak yıl sonundaki 100 milyon kitap hedefini şimdiden aşarak okullardaki kitap sayısını 103 milyon 174 bin 561’e ulaştırdıklarını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Özer, okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde ülke genelinde 26 Ekim 2021 tarihinde Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi’ni başlattıklarını hatırlatarak, “31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okula yeni kütüphane yapımını tamamlayarak Türkiye’de hiçbir okulumuzu kütüphanesiz bırakmadık. Bu proje çerçevesinde kütüphanesi olmayan tüm okullarımıza kütüphane kurulması, mevcut kütüphanelerin modern bir görünüme kavuşturulması, içeriklerinin zenginleştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla projenin başlangıcından bu yana 222 milyon lira ödenek kullandık” ifadelerini kullandı.

Kitap sayısında yüzde 260 artış

Proje öncesinde ülke genelinde okul kütüphanelerinde 28 milyon 677 bin kitap bulunduğuna işaret eden Bakan Özer, “Okullarımızın kitap sayısını 2022 yılı sonu itibarıyla 100 milyona ulaşmasını hedeflemiştik. Diğer projelerimizde olduğu gibi bu projemizdeki hedefimize de erken ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Zira bugün itibarıyla okul kütüphanelerimizdeki kitap sayısı yüzde 260 oranında artarak 103 milyon kitap sayısını aştı. Böylece çocuklarımızın daha fazla sayıda nitelikli eserle buluşması sağlanmış oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Bu çerçevede açılması planlanan yeni okullara kütüphaneler kurmaya, mevcut okul kütüphanelerin modern bir görünüme kavuşturulmasına ve içeriklerinin zenginleştirilmesine devam edeceklerini belirten Özer, eğitim kademesi olarak okulların sahip olduğu kitap sayısı hakkında şu bilgileri verdi:

“Anaokullarımızdaki kütüphanelerin sahip olduğu kitap sayısı, 3 milyon 355 bin 113, İlköğretimdeki kütüphanelerimizin kitap sayısı, 68 milyon 985 bin 198; ortaöğretimdeki kütüphanelerimizin sahip olduğu kitap sayısı ise 30 milyon 834 bin 250 adet olmak üzere, toplam kitap sayısı 103 milyon 174 bin 561’e ulaştı. Bu vesileyle projede emeği geçen il ve ilçe milli eğitim müdürlerine, okul yöneticilerine ve öğretmenlerimize teşekkür ederim.”

Bakan Özer, ayrıca çevre bilinci geliştirmek ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Sıfır Atık Projesi çerçevesinde bin 325 “Geri Dönüşüm Kütüphanesi” yapıldığını ifade etti.