Okul duvarlarına resim nakşedip eğlendiler

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan ve uygulamaya konulan “Damla Gönüllülük Hareketi” çerçevesinde 40 farklı kentten Osmaniye’ye gelen 43 gönüllü genç, Figen Alhan İlkokulu’nda öğrencilerle bir arya geldi. Osmaniye’de unutulmuş değerlerin gün yüzüne çıkarılması ve çocuklarla eğlenceli aktiviteler yapmanın amaçlandığı projede gönüllü gençler tarafından öğrencilere duvar boyaması yaptırıldı. Kendi okul duvarlarına çeşitli resimleri nakşeden minik öğrenciler ardından gönüllü gençlerin gözetiminde oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

Proje hakkında bilgiler veren Damla Gönüllülük Projesi Proje Koordinatörü Rukiye Kale, “Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Damla Gönüllülük Projesi ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen 40 gönüllü arkadaşımızla birlikte Osmaniye’de gönüllük çalışmaları yapıyoruz. Bugünkü durağımız Figen Alhan İlkokulu. Burada arkadaşlarımız duvar boyası yaptıktan sonra çocuklarla birlikte istasyonlara geçecekler. Çocuklarımızla bazı faaliyetler gerçekleştirecekler. Bu istasyonların asıl amacı Osmaniye’de unutulmuş değerleri gün yüzüne çıkarmak ve çocuklarla eğlenceli aktiviteler yapmak” diye konuştu.

Geleceğimiz açısından çocuklarda oyunlar hakkında bir şeyler sunulması gerektiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar ise, “Bakanlığımızın ortaya koyduğu büyük projelerden bir tanesi olan gönüllülük hareketinde il il gezen gittikleri yerlerde kültürleri ve değerleri öğreten gençlerimizle beraberiz. Her yerdeyiz. Çocukların ve gençlerinin yüreğine dokunabileceğimiz her yerdeyiz. Çok güzel organizasyonlar yapıyoruz. Çocuklarımızın görmediği kendi yaşadıkları yerlerdeki güzellikleri öne çıkartacak şekilde çalışmalar yapıyoruz. Çocuklara bilgi yüklemesini yapıyoruz ama oyunlar konusunda bir şeyler sunmadığımız zaman geleceğimiz açısından çocuklarımız biraz eksik kalıyor. O noktada spor ve oyunlarda devreye bizler giriyoruz. Çocuklarımız pırıl pırıl burada çok güzel bir ortam var. Duvarlara resimler yaptılar, yöreselimize özgü boyamalar yapıyorlar. Çocuklarımızın sanatsal yönlerini çıkarmaya çalışacağız. Belki aralarından yetenekliler çıkacak ve biz onları bırakmayacağız” dedi.