Okul birincisini işe aldı

Kepsut Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreninde bir ilk yaşandı. Kepsut Meslek Yüksekokulu 2021-2022 eğitim öğretim dönemi mezuniyet törenine katılan Belediye Başkanı İsmail Cankul okul birincisi olan Azize Çınar’ı işe aldı.

Belediye Başkanı İsmail Cankul, her zaman yüksekokula desteklerinin olduğunu belirterek bu sene de okul birincisini belediye bünyesinde işe alacağını bildirdi. Veterinerlik bölümü okul birincisi olan Azize Çınar’ı veteriner teknikeri olarak belediye bünyesinde işe alacağını söyledi. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Şükrü Hakan Atalgın Belediye Başkanı İsmail Cankul’a çok teşekkür ederek bunun her sene devam edeceğini, böylece rekabet ortamında kalitenin daha da yükseleceğini belirtti. Önümüzdeki sene de okul birincisinin belediye tarafından işe alınacağı müjdesini aldıklarını söyledi. Bu müjdenin yüksekokul web sitesinden de tercih döneminde duyurulacağını belirterek Belediye Başkanı İsmail Cankul’a teşekkür etti.