Okul bahçesinin duvarları çiçek açtı

Bursa’nın İznik ilçesinde öğrenciler okul bahçesinin duvarlarını çiçek resimleriyle süsledi.

İznik Boyalıca Ortaokulu resim öğretmeni Şükrü Taktakoğlu ve öğrenciler tarafından Boyalıca İlkokulunun duvarları rengârenk boyandı. Yağlı boya resimlerle okulun duvarı çiçek bahçesine benzetildi. Resim öğretmeni Şükrü Taktakoğlu, “Öğrencilerimiz ellerine fırça ve boya alarak okul bahçesinin duvarlarını çiçek bahçesi gibi süslediler. Hepsine teşekkür ediyorum. Okulumuz daha güzel oldu” dedi.