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Okul bahçesinde hem meyve üretecekler hem de eğitim görecekler

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, "Başka Bir Okul Mümkün Projesi" kapsamında Küçükköy Mahallesi’ndeki Necmi Komili İlkokulu’nda alışılagelmişin dışında öğrencilere tarımsal alanda da eğitimler verilmeye hazırlanılıyor.

Eğitim 18.02.2022, 09:33
Okul bahçesinde hem meyve üretecekler hem de eğitim görecekler

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, "Başka Bir Okul Mümkün Projesi" kapsamında Küçükköy Mahallesi’ndeki Necmi Komili İlkokulu’nda alışılagelmişin dışında öğrencilere tarımsal alanda da eğitimler verilmeye hazırlanılıyor.

TÜSİAD’ın eski Başkanı İş İnsanı Ümit Boyner’in desteğiyle başlayan çalışmalarla okulun bahçesinde geniş bir alanda öğrencilerin toprakla ilgilenip, tarımsal ürünler üretebilmesi ve ürettiklerinin satışından gelir elde edebilmesi sağlanılacak.

Sınıflardan çok okul bahçesinde doğa ile baş başa koşullarda eğitim görebilmelerinin önünü açabilecek proje ile öğrencilerin motivasyonlarının da arttırılmasını hedefleniyor.

Okul Müdürü Mithat Ergün’ün yanı sıra Okulun Aile Birliği üyeleri; Nilüfer Tollu, Öznur Kahraman, Esra Başak, Murat Erol, Levent Kahraman ve Sandy Tuncel’in girişimleriyle projeye dahil edilen Ümit Boyner yaptığı açıklamada, Küçükköy’deki Necmi Komili İlkokulu’nda öğrencilerin toprakla ve doğayla daha fazla iç içe eğitim alabilmesi için Okul Aile Birliği ile birlikte BBOM (Başka Bir Okul Mümkün) Projesi kapsamında bir eğitim başlattıklarını anlattı.

Okulu ve okulun alanını öğrencinin doğa içerisinde çalışabilecekleri, tarım eğitimi alabilecekleri bir alan haline getirdiklerini belirten Boyner, projenin, Okul Aile Birliği’nin eğitime bakış açısının ortaya koymuş olduğu bir vizyon olduğunu savunarak, bu konuda okul müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden de destek aldıklarını söyledi.

Koordinatörlüğünü Peyzaj Mimarı Aybike Zengin’in üstlendiği projenin Ayvalık’ta gerçekleşmesinin nedenini de açıklayan Boyner, bunun sebebini de; Ayvalık’ın zaten doğasının yanı sıra şu anda sürdürülebilir yeşil ekonomiye geçişin önemli bir merkezi olabilme potansiyeliyle ilköğretimden itibaren eğitim verilebilecek düzeye ve olanaklara sahip olmasına bağladı.

450 bin liralık destek

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ise; Küçükköy’deki Necmi Komili İlk ve Ortaokulu’nun 29 dönümlük kullanım dışı olan bahçesinin 9 dönümlük bölümünün hem yaşam alanı hem de eğitim alanı olabilmesi için Ümit Boyner’in destek vermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bu bölümde öğrencilerin oyun parkuru, yeşil alan ve aynı zamanda da sera alanlarıyla bine yakın bitkinin yetiştirilmesinin amaçlandığını kaydeden Müdür Bahadır, “Bu alanda üretilecek meyve ağaçlarının ürün vermesiyle de bundan elde edilecek gelirle de hem okula hem de projede yer alan öğrencilere gelir sağlanması öngörülüyor. Ümit Boyner hanımefendiyle Okul Aile Birliğimiz vasıtasıyla iletişim kurduk. Sağolsun bu konuda yaklaşık 450 bin liralık ekonomik bir destek ile bu projeye destek verdi” dedi.

Proje kapsamında tarımsal anlamda öğrencilere ilkokuldan başlayan eğitimler vermeyi hedeflediklerini vurgulayan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, “Bu sayede bir bitkinin yetiştirilmesi ile üretilmesine ait serüveni, daha sonrasında geri dönüşüme kazandırılmasına ait süreci öğrencilere aktarmak istiyoruz. Zaten bu Milli Eğitim Bakanlığımızın eğitim politikalarında var olan bir çalışmadır” ifadelerini kullandı.

Projenin hayata geçirilmesinde Ümit Boyner’in son derece aktif bir rol üstlendiğini aktaran Güner Bahadır, “Okul bahçesindeki çalışmaları Ümit hanım kendi ekibiyle yürüttü. Bu kapsamda Peyzaj Mimarı Aybike Zengin koordine etti. Her şey tamamlanana ve bize teslim edilinceye kadar kendisi bizzat ilgilendi” diye konuştu.

Müdür Bahadır, bir okul bahçesinde yapılan böylesi bir çalışmanın bölgede bir ilk olduğunu da sözlerine ekledi.

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