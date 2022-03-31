Okudukları kitabı yaşayarak öğreniyorlar

Samsun’da ortaokul öğrencileri Milli Mücadele’nin kahraman isimlerinden biri olan Fatma Yalçın (Fatma Çavuş)’un hayatını okudu. Akabinde 170 öğrenci, okudukları kitapta geçen mekânları tek tek gezerek yerinde öğrendi.

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde Kurtuluş Savaşı sırasında Nebiyan bölgesinden gelen Rum ve Ermeni çetelerine karşı silah kuşanıp mücadele eden Fatma Çavuş’un hikayesi Eğitimci - Yazar Hasan Yiğit tarafından kitaplaştırıldı. “Dağ Köylü Fatma Çavuş” isimli kitabı Baruthane Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri okudu. Akabinde yazarla birlikte Dağköy Mahallesi’ne giden öğrenciler kitapta geçen mekanları tek tek gezdi. Fatma Çavuş mezarına giden öğrenciler burada dualar etti. Akabinde Fatma Çavuş’un anıtına giden öğrenciler Yazar Hasan Yiğit’ten Samsun’un ilk Türkmen Köyü olan Dağköy Mahallesi’nin ve Fatma Çavuş’un hikayesini dinledi. Kurtuluş Savaş’ının gözlerinde canlandıran öğrenciler etkinlikten çok memnun olduklarını söyledi. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığını sevdirmek, milli ve manevi değerleri kazandırmak amacıyla yapılan bu etkinlik takdir topladı.

"Tarihi en iyi anlama, sindirme ve kavramanın bir yolu da bu diye düşünüyorum"

Etkinliğin çok verimli geçtiğini belirten Eğitimci - Yazar Hasan Yiğit, “Eğitimde herhalde en güzel öğrenme metodu bizzat yaşayarak öğrenmedir. Emekli bir eğitimci olarak bunu yıllarca gördüm. Bugün Baruthane Ortaokulu da bunu gerçekleştiriyor. Okudukları bir romanda yer alan olayların yaşandığı yerleri gezerek öğreniyorlar. Tarihi en iyi anlama, sindirme ve kavramanın bir yolu da bu diye düşünüyorum. Aslında bütün okulların tarihi mekanları en yakın çevrelerinden başlayıp gezerek halka halka ülkemiz genelinde büyüterek öğrenmesi doğru olacağını inananlardanım" dedi.

"Milli, manevi duygularımızı hissettirdi"

Baruthane Ortaokulu Türkçe öğretmeni Şenay Altuntaş ise "Okudukları kitabı canlı bir şekilde yaşamaları adına güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Kitaptaki mekanları gördüler, yaşadılar. Milli şuurumuzu canlandırdı. Milli, manevi duygularımızı hissettirdi. Bu anlamda çok verimli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Etkinlik öğrencilerin okudukları “Dağ Köylü Fatma Çavuş” kitabını Yazar Hasan Yiğit’e imzalatmalarıyla son buldu.

Fatma Çavuş kimdir?

Milli Mücadele döneminde erkekleri askerlik ve seferberlik görevi için çeşitli cephelere giden köyün savunması kadın çocuk ve yaşlılara kalmıştı. Bu baskınlar esnasında her iki taraf da zayiat verdi. Fatma Yalçın-1897-1963 (Fatma Çavuş) isimli kadın büyük yararlıklar göstererek Türk kadını adına adeta destan yazdı. Fatma Çavuş’un etrafında toplanan köylüler, onun öğrettiği taktiklerle çeteleri püskürtmeyi başardı. Eşi seferberliğe gidip geri dönmemiş olan Fatma Çavuş bundan sonra bir daha da evlenmedi. Vefat edinceye kadar Dağköy’de yaşadı. Fatma Yalçın’ın kahramanca mücadelesi dikkat çekti. Cumhuriyet’in ilanından sonra bilhassa Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün isteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ‘çavuşluk’ unvanı verilmek üzere Ankara’ya davet edildi. Ancak günün şartlarında Ankara’ya gidemedi. Kendisine takdir edilen çavuşluk unvanını vefat ettiği tarih olan 1963 yılına kadar onurla taşıdı. Çevresi tarafından son nefesine kadar Fatma Çavuş olarak anıldı.