Öğretmensiz ve iş garantili yazılım okulunun ilk ders zili çaldı

Öğretmensiz eğitim modeli uygulanan ve tamamen ücretsiz olan yazılım okullarından ikincisi Kocaeli’de açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İki okulu şu anda açtık, eğer verimliliğinden emin olabilirsek Türkiye’nin diğer şehirlerinde de açmayı planlıyoruz” dedi.

Tahta, tebeşir veya öğretmen bulundurmayan okullarda öğrenciler, birbirlerinden destek alarak ilerliyor. Türkiye Açık Kaynak Platformu 42 Okulları, verdiği eğitimle öğrencilere iş garantisi de sunuyor. İlki İstanbul’da açılan yeni nesil yazılım okulunun küresel ağına Türkiye’den dahil olan ikinci yazılım okulu 42 Kocaeli, Bilişim Vadisi’nde açıldı. Mezunların hemen hemen hepsinin iş bulduğu okul, oyunlaştırma yöntemini kullanarak yazılım alanında sınırlarını keşfetme mottosuna dayanıyor. Türkiye Açık Kaynak Platformu 42 Kocaeli’nin ilk ders zilini, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çaldı.

“Buraya dahil olabilmek için yazılım bilgisi aranmıyor”

Öğretmen olmadan devam eden yazılım eğitimlerinde öğrencilerde yazılım bilgisi aranmadığını dile getiren Bakan Varank, “Ekol 42 programında birbirinden öğrenme metoduyla tamamen öğretmensiz ya da bir eğitimci olmadan, yazılımı oyunlaştırma ve hedefler koyarak takımlar halinde çözme metoduyla öğrencilerin birbirinden öğrendikleri, sıfırdan yazılım öğreten bir program. Buraya dahil olabilmek için yazılım bilgisi aranmıyor. Üniversite mezunu olmanıza da gerek yok. Bir yetenek testi yapılıyor, eğer öğrenci testte başarılı olursa programa dahil oluyor” dedi.

“Yazılımcı olarak mezun olan öğrencilere yüzde yüz iş garantisi sağlanıyor”

Öğrencilerin gece gündüz bilgisayar başında ister yalnız, ister takım halinde problemleri çözdüğünü belirten Bakan Varank, “Ekol 42’nin en önemli özelliği, hiçbir yazılım bilgisi olmayan gençleri yazılımcı olarak mezun edip yüzde yüz iş garantisi sağlaması. Eğitimlerin tamamı ücretsiz. 7/24 açık bu alanlarda öğrenciler gece yarılarına kadar önlerine konulan problemleri çözerek ya da takım oyunlarıyla yazılımcı olarak yetişmiş oluyorlar. İki okulu şu anda açtık, eğer verimliliğinden emin olabilirsek Türkiye’nin diğer şehirlerinde de açmayı planlıyoruz” diye konuştu.