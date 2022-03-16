Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmelik Taslağı için MEB’e 11 binin üzerinde görüş iletildi

"Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Taslağı"na ilişkin Milli Eğitim Bakanlığına 11 bin 363 görüş ve öneri iletildi.

14 Şubat 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretmenlik Meslek Kanunu" uyarınca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Taslağı"na yönelik görüş toplama süreci tamamlandı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığına 11 bin 363 görüş ve öneri iletildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1960’lı yıllardan itibaren öğretmenlerin ve eğitim camiasının beklediği Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 14 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla 60 yıllık özlemin sona erdiğini belirterek, Türkiye’nin eğitimde son 20 yılda geldiği noktanın öğretmenlere özgü bir kanunla da taçlandırıldığını ifade etti. Bu kanun doğrultusunda hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Taslağı"nı da 14 Şubat’ta paydaşların görüşüne açtıklarını hatırlatan Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ’Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Taslağı’na ilişkin öğretmen, okul yöneticisi ve diğer tüm paydaşların görüş ve önerileri Bakanlığımıza ulaştı. 14 Şubat-15 Mart tarihleri arasında yönetmelikle ilgili Bakanlığımıza 11 bin 363 görüş geldi. Ayrıca eğitim alanında faaliyet gösteren 48 sendikaya da yazılı görüş sorduk. Bu doğrultuda görüş ve önerileriyle katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederim. Gelen tüm görüşleri değerlendirerek yönetmeliğe son şeklini vereceğiz ve Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığımıza göndereceğiz. Bu sürecin tamamlanmasıyla eğitim alanında tarihi bir adım daha atmış olacağız."