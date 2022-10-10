Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı ve sınavdan muaf olanların başvuru sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı ve sınavdan muaf olanların başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, uzman ve başöğretmenlik unvanı için sınav başvurusunda bulunanlar ile sınavdan muaf olanların başvuru sonuçlarının yayımlandığını açıkladı. Öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçları öğrenebilecek.