Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı tarihi belli oldu
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Eğitim programı başvuruları 1 Haziran'da başlıyor. Sınav sonuçları ise 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak.
Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
19 Kasım 2022'de yapılacak yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.
Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.
SINAV SÜRECİ:
BAŞVURULAR: 1-10 HAZİRAN
UZMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİMLERİ: 18 TEMMUZ- 5 EYLÜL
BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİMLERİ: 18 TEMMUZ- 19 EYLÜL
YAZILI SINAV BAŞVURULARI: 26 EYLÜL- 3 EKİM
SINAV: 19 KASIM 2022
SINAV SONUÇLARI: 12 ARALIK 2022