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Çiftin iki çocuğu hem yetim hem öksüz kaldı... Terör saldırısında hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı
ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in görüşme sırasında “doğrudan ve açık sözlü” olduğunu belirtti.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı Giriş Belgeleri http://basvuru.meb.gov.tr ’den erişime açıldı.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı Giriş Belgeleri http://basvuru.meb.gov.tr ’den erişime açıldı.
Eğitim 14.11.2022, 13:57
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı Giriş Belgeleri http://basvuru.meb.gov.tr ’den erişime açıldı.