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Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı Giriş Belgeleri http://basvuru.meb.gov.tr ’den erişime açıldı.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı Giriş Belgeleri http://basvuru.meb.gov.tr ’den erişime açıldı.

Eğitim 14.11.2022, 13:57
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı Giriş Belgeleri http://basvuru.meb.gov.tr ’den erişime açıldı.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı Giriş Belgeleri http://basvuru.meb.gov.tr ’den erişime açıldı.

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