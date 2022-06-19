Öğretmenlik kariyer basamakları eğitimine 603 bin 864 başvuru yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi için 603 bin 864 başvuru alındığını kaydederek bu başvuruların 533 bin 359’unun uzman öğretmenlik, 70 bin 505’inin ise başöğretmenlik alanında yapıldığını bildirdi.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınav Takvimine göre 15 Haziran 2022 tarihi itibarıyla başvuruda bulunanların il değerlendirme komisyonunca yapılan değerlendirme sonuçlarına itirazlarının alınması süreci başladı. İtirazlar, 21 Haziran’a kadar tamamlanacak ve 5 Temmuz’da sonuçlanacak. Eğitim programına katılacaklar, 7 Temmuz 2022’de ilan edilecek. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi konusunda bir değerlendirmede bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi için 603 bin 864 başvuru alındı. Bu başvuruların 533 bin 359’u uzman öğretmenlik, 70 bin 505’i başöğretmenlik alanında yapıldı. Özel öğretim kurumlarındaki öğretmenlerden de 280’i başöğretmenlik, 9 bin 724’ü uzman öğretmenlik olmak üzere 10 bin 4 başvuru alındı” ifadelerini kullandı.

“Öğretmenlerimizi her anlamda desteklemeye devam edeceğiz”

Bakanlık olarak öğretmenlerin toplumdaki itibarını arttırmak için çaba göstermeye devam edeceklerini belirten Bakan Özer, “Öğretmenlerimizi her anlamda desteklemeye devam edeceğiz. Mesleki gelişimlerini sürekli kılmak en öncelik verdiğimiz alandır. Öğretmenlerimiz bundan sonra kariyer basamaklarında ilerleyebilecek ve kazandıkları yeni unvanlarla uyumlu şekilde başta maaş artışı olmak üzere yeni özlük haklarına kavuşmuş olacaklar. Ben bu vesileyle öğretmenlik kariyer basamakları eğitimini alacak tüm öğretmelerimize başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.

Başöğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-19 Eylül arasında gerçekleştirilecek

Uzman öğretmenlik eğitimleri, 18 Temmuz-5 Eylül; başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül arasında gerçekleştirilecek. Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-3 Ekim arasında alınacak. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım’da, 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022’de duyurulacak. Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023’te düzenlenecek ve uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023’ten itibaren bu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacak. Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı’na yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla adaylık dâhil öğretmenlikte 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenler, Başöğretmenlik Eğitim Programı’na ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvurdu.

Üç alan belirlendi

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında öğretmen/uzman öğretmen olarak görev yapanlardan Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı’na başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan il komisyonlarınca değerlendirildi. Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için başvuruda bulunacak öğretmenler/uzman öğretmenlerde aranan şartlardan biri olan mesleki gelişim çalışmaları, Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan tüm branş/alan öğretmenlerinin her bir alandaki görevlerden en az birini yapabilecekleri şekilde "Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları, Yönetime Katılım Çalışmaları ve Araştırma Geliştirme Çalışmaları" olmak üzere üç alan olarak belirlendi. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerden uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayabilmeleri için üç çalışma alanından en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekecek.