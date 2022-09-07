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Öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görevli öğretmenlere, 12 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere ’öğretim yılına hazırlık ödeneği’ gönderileceği öğrenildi.
Eğitim 07.09.2022, 14:01
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görevli öğretmenlere, 12 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere ’öğretim yılına hazırlık ödeneği’ gönderileceği öğrenildi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğretmenlere hazırlık ödemesiyle ilgili illere yazı gönderildi. Yazıya göre öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bu yıl bin 325 lira olarak geçerli olacağı, ödemenin 12 Eylül’den itibaren yapılacağı belirtildi.
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