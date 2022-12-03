Öğretmenlerden örnek davranış

Karabük’te ilkokul öğretmenleri kendi aralarında topladıkları para ile aldıkları 3 adet tekerlekli sandalyeyi bedensel engelli öğrencilere hediye etti.

Şehit Cevdet Çay İlkokulu Okul Müdürü İdris Kınasakal ile okulda görev yapan öğretmenler örnek bir davranış göstererek kendi aralarında topladıkları parayla 3 adet tekerlekli sandalye aldı. Alınan tekerlekli sandalyelerin ihtiyaç sahibi olan bedensel engelli öğrencilere teslimi için 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tören düzenlendi.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Şube Müdürü İsmail Özden, okul yöneticileri, öğretmenler, özel öğrenciler ve veliler katıldı.

Akbaş ve öğretmenler tarafından teslim edilen tekerlekli sandalyeleri alan öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, özel öğrencilere yönelik yaptıkları anlamlı davranıştan ve hediyelerden dolayı okul müdürü ile öğretmenlere teşekkür etti.

Her bireyin potansiyel bir engelli adayı olduğunu ifade eden öğretmenler de engellilerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapmaya gayret edeceklerini aktardılar.