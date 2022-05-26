Öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı projelere yoğun ilgi

Muş’taki Taşoluk İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı projeler, ‘4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda sergilendi.

Merkeze bağlı Taşoluk İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen fuarın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelerin bütün toplumları derinden etkilediğini işaret etti. Teknolojinin baş döndürücü, hızlı ve nitelikli değişim süreci yaşadığını ifade eden Kıvanç, “Bu gelişim ve değişim süreci dünyadaki devletleri etkilediği gibi bizleri de derinden etkilemektedir. Dünyadaki yerimizi almak için bu işin farkına zamanında varıp ve çalışmalarımızı da en üst düzeyde sürdürmekteyiz. Bilim ve teknolojide hakikaten devasa projeler üreterek belki dünyada en ileri düzeyde olan ülkeler arasındayız. Savunma sanayide ürettiğimiz TİHA’ları, SİHA’ları, İHA’ları zaman zaman sahada gördüğümüzde son derece mutlu oluyoruz. Sadece savunma sanayinde değil, aynı zamanda sağlık hususunda da böyle. İstersek bütün insanlığa teknoloji anlamında hizmet edebiliriz, hizmet sunabiliriz. Bugün burada ürettiğimiz projeleri hep birlikte gezeceğiz” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından kurdele kesimi yapılarak fuar alanı gezildi.