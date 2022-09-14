Öğretmen Kariyer Basamakları Sınavı’na yönelik ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca 19 Kasım’da yurt genelinde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na yönelik ikinci örnek soru kitapçığı erişime açıldı.

19 Kasım tarihinde 81 ilde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na katılacak öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan Uzman ve Başöğretmenlik İkinci Örnek Soru Kitapçıkları ayrı ayrı yayımlandı. Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülünden, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na ilişkin ilk örnek soru kitapçıkları 29 Ağustos’ta yayımlanmıştı.